Med et glitrende utseende gjenoppliver Sydney Sweeney en skjønnhetstrend fra 2000-tallet.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sydney Sweeney, som spiller Cassie i den populære serien «Euphoria», står i sentrum for en ny skjønnhetstrend. I en episode skapte seriens sjefsmakeupartist, Donni Davy, et helt glitrende utseende med strass og glitter som gjenoppliver en ikonisk estetikk fra 2000-tallet. Denne sminken, som ble delt på sosiale medier sammen med en veiledning, fengslet internettbrukerne umiddelbart.

En skimrende sminke fra «Euphoria»

Serien «Euphoria», kjent for sine «dristige» valg, har gjort sminke til en ekte visuell signatur. For denne nye looken, båret av karakteren Cassie, valgte makeupartist Donni Davy en kontrollert shimmer. På Sydney Sweeneys øyelokk lyser en skimrende øyenskygge med rosa og lilla refleksjoner opp øynene, forsterket av eyeliner utsmykket med delikat plasserte rhinstener. Vippene, sjenerøst dekket med mascara, rammer inn et bevisst «dukkelignende» blikk, mens en rosenrød blush og blanke lepper fullfører denne søte og strålende estetikken.

Rhinestones og glitterets tilbakekomst fra 2000-tallet

Denne sminken er hentet direkte fra skjønnhetskodene fra 2000-tallet, preget av den generøse bruken av glitter, rhinstener og livlige farger. Spesielt den krystallbesatte eyelineren fremkaller de ikoniske stilene fra det tiåret, der gnisten regjerte. Ved å gjenopplive denne estetikken bekrefter serien det store comebacket til «Y2K»-trenden i skjønnhetsverdenen, som allerede er svært tilstede i mote og på sosiale medier. En nostalgi nytolkt med en moderne vri.

Med denne skimrende, 2000-tallsinspirerte sminken bekrefter Sydney Sweeney og «Euphoria»-teamet seriens sterke innflytelse på skjønnhetstrender. Denne strålende trenden vil garantert inspirere mange antrekk i de kommende månedene.

Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
