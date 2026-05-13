Sandra Bullock feirer morsdagen med et ømt tilbakeblikksbilde av barna sine.

Fabienne Ba.
Den tysk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Sandra Bullock beskytter familielivet sitt på det sterkeste. 10. mai, morsdagen i USA, gjorde hun et unntak og delte et sjeldent tilbakeblikksbilde med sine to barn – et innlegg like intimt som det var rørende, som berørte millioner av mennesker.

"En livslang ære"

I bildeteksten til Instagram-innlegget sitt skrev Sandra Bullock: «Til alle mødre, uansett hvordan dere ble en, gratulerer med morsdagen. Vi er alle forbundet av denne æren som bare kommer én gang i livet.» Enkle ord som sa alt – og som resonerte spesielt sterkt når de kom fra en kvinne som valgte adopsjon for å bygge familie.

Blant bildene som ble delt var et tidligere usett bilde av Sandra Bullock som stirret opp mot himmelen mens hennes to barn, yngre versjoner av seg selv i Halloween-kostymer, satt på fanget hennes. Louis er nå 16, og Laila er 11 – begge adoptert av skuespillerinnen i 40-årene, som alltid har vært forsiktig med å skjerme dem fra medienes søkelys. Dette sjeldne øyeblikksbildet rørte umiddelbart følgerne hennes.

En hyllest til hans avdøde mor

Innlegget inkluderte også et bilde av Sandra Bullock som snakket med sin avdøde mor, Helga Meyer, samt et barndomsbilde av henne i snøen med søsteren Gesine, begge i morens armer. Bildeteksten avsluttet: «Mamma og Omi, takk for at dere lærte meg. Vi savner dere ❤️ Beklager at jeg er en sånn drittunge.» En søt selvironikk som fikk følgerne hennes til å smile.

«Ikke vær som meg» – morens siste råd

Sandra Bullock delte med People et av de mest gripende øyeblikkene i forholdet sitt til moren sin. « Før moren min døde, hadde vi et øyeblikk ved sengen hennes der jeg var avstengt og prøvde å ikke gråte, og hun sa bare: 'Ikke vær som meg.' I det øyeblikket ble en stor del av livet vårt sammen tydelig. Hun ville ikke at jeg skulle gå gjennom livet avstengt, redd for å føle.» Denne forbindelsen skinner gjennom i hvert bilde i dette innlegget – en kvinne som føler alt, og ikke lenger skammer seg over det.

Mor til to adopterte barn, etter eget valg og av overbevisning

Sandra Bullock hadde allerede snakket om sin vei til morsrollen: «Jeg vet ikke hvorfor det var den eneste måten, men jeg er så glad for at universet fikk meg til å vente. Selv om jeg var engstelig og utålmodig – og det fortalte meg nei, du kommer ikke til å gjøre dette slik du tror du kommer til å gjøre det.» Et morsrollen bygget annerledes, men like dyptgående – som dette morsdagsinnlegget bekrefter.

Og hundene også

Øyeblikk etter hovedinnlegget sitt delte Sandra Bullock et bilde på Instagram-storiene sine av seg selv der hun slappet av i sofaen med sine to hunder, med teksten: «Og en veldig gratulerer med morsdagen til alle kjæledyrmødrene 🐾❤️.» En siste munter og kjærlig gest, tro mot balansen mellom følelser og humor som definerer hennes offentlige persona – når hun velger å være offentlig.

Et øyeblikksbilde, en hyllest til moren, et snev av selvironikk og hundene hennes på sofaen – Sandra Bullock feiret morsdagen med sjelden oppriktighet, tro mot seg selv. Diskré i privatlivet, men dypt tilstede når hun velger å dele.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
