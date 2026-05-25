Anne Hathaway, 43 år gammel, reagerer på rykter om kosmetisk kirurgi

Den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway har bestemt seg for å rette opp i tingene. I et intervju med ELLE magazine tok hun opp de mange spekulasjonene rundt utseendet hennes, spesielt de vedvarende ryktene om en ansiktsløftning. Hun er vanligvis taus om slike saker, men valgte til slutt å si ifra.

En uttalelse for å sette en stopper for spekulasjonene

Da Anne Hathaway ble spurt om ryktene rundt ansiktet hennes, forklarte hun grunnene til at hun uttalte seg. «Vi lever i en tid der folk føler seg veldig trygge på å anta det de tror er fakta, og noen ganger er det de tror sant, noen ganger er det ikke det», sa hun. Skuespillerinnen erkjente en viss ambivalens: «Spekulasjonene har blitt så intense at man føler behov for å sette ting i orden.» Dette er desto mer uvanlig gitt hennes vanlige preferanse for fullstendig diskresjon.

«De er bare to fletter.»

Anne Hathaway svarte humoristisk på en hårveiledning hun hadde delt, med en flettet frisyre som ga et «mer uthvilt» utseende. «Forresten, dette er store medisinske avgjørelser som folk tar,» påpekte hun. «Jeg ville vise at nei, jeg har ikke tatt en stor medisinsk avgjørelse. Det er bare to fletter.» Tro mot sin åpenhjertighet innrømmet hun likevel, med åpenhjertighet, at hun godt kunne vurdere en ansiktsløftning en dag – en avgjørelse som, hvis hun skulle gjøre det, ville være helt hennes.

En tale om autentisitet

Gjennom intervjuet diskuterte Anne Hathaway også forholdet sitt til skjønnhet og selvtillit. I et tilbakeblikk på sin tidlige karriere innrømmet hun å ha vært «hard mot seg selv» i lang tid, av frykt. For henne defineres skjønnhet fremfor alt av autentisitet: «Skjønnhet kan inneholde stygghet, så lenge den inneholder sannhet», forklarte hun og siterte en regissør. Denne filosofien leder hennes mer rolige forhold til imaget sitt.

Ved å si ifra minner Anne Hathaway oss om hvor påtrengende spekulasjoner om kvinners utseende (offentlige eller private) kan bli. Denne oppriktige uttalelsen bekrefter på nytt enhver kvinnes rett til å kontrollere sin egen kropp og sitt image uten å måtte rettferdiggjøre seg selv.