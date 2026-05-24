Mor og datter, Cindy Crawford og Kaia Gerber, koordinerer utseendet sitt

Når Cindy Crawford og Kaia Gerber opptrer sammen, er det vanskelig å ikke legge merke til den slående likheten deres. På et nylig arrangement for Re/Done-merket trollbandt mor-datter-duoen nok en gang fotografer med matchende denim-utseende og en distinkt californisk stil.

Cindy Crawford og Kaia Gerber viser frem et slående motepartnerskap.

På en fest som feiret samarbeidet mellom den amerikanske modellen og skuespillerinnen Kaia Gerber og merket Re/Done, gjorde mor-datter-duoen en rekke kjærlige opptredener for fotografer. Arm i arm poserte Cindy Crawford og Kaia Gerber mot et naturlig bakteppe og en enorm logo for det amerikanske merket.

Arrangementet inneholdt også en kortfilm knyttet til samarbeidet, der Kaia Gerber dukker opp i flere antrekk inspirert av Re/Dones signatur-vintage og minimalistiske estetikk. Stamgjester på den røde løperen og i motekampanjer, den amerikanske modellen Cindy Crawford og datteren hennes (Kaia Gerber) valgte en mer avslappet tilnærming denne gangen, samtidig som de forble perfekt koordinerte.

Matchende denim-utseende i en veldig californisk stil

Til dette antrekket valgte Kaia Gerber en litt kort, hvit strikkegenser kombinert med løstsittende, slitte jeans. Hun fullførte antrekket med overdimensjonerte solbriller, diskrete bøyleøreringer og metalliske sandaler med stropper.

Ved siden av seg hadde Cindy Crawford også en denim-look fra topp til tå, bestående av en lett denimskjorte med litt åpen passform og rette jeans med høy midje. Den tidligere supermodellen kompletterte antrekket sitt med flere armbånd og sandaler for en avslappet og elegant stemning. Resultatet: to koordinerte, men likevel distinkte antrekk, som leker med tidløse snitt og en naturlig palett tro mot den californiske stilen som lenge definerte Cindy Crawfords image.

En likhet som har fascinert folk i flere år

Siden Kaia Gerbers modelldebut har sammenligninger med moren vært hyppige. Samme brune hår, lignende ansiktstrekk og samme letthet foran kameraet: Kaia blir ofte presentert som «den naturlige arvingen til Crawford-stilen».

Gjennom årene har Kaia Gerber likevel skapt sin egen distinkte moteidentitet. Som muse for store motehus og en fast deltaker på moteuker, veksler hun mellom minimalistiske antrekk, vintageinspirasjon og mer dristige silhuetter. Deres koordinerte opptreden på dette arrangementet tjente som en påminnelse om hvordan deres nære bånd overskrider rene familiebånd, og ble en ekte moteduo som bransjen følger nøye med på.

Kaia Gerber er i sentrum for den nye Re/Done-kampanjen.

Arrangementet feiret også Kaia Gerbers kreative prosjekt med Re/Done. Merket, kjent for sitt arbeid med gjenskapt vintage-denim, avduket en kortfilm med modellen i ulike hverdagsscener.

I klipp delt på sosiale medier dukker Kaia Gerber opp i flere antrekk inspirert av 1990- og 2000-tallet: denimminishorts, en hvit tanktopp, gjennomsiktige svarte strømpebukser og overdimensjonert denim brukt til hverdagsbruk. Kampanjen spiller på en retro og filmatisk estetikk, tro mot det amerikanske merkets stil.

Mor-datter-duoen fortsetter å fengsle moteverdenen.

Cindy Crawford og Kaia Gerber er blant de mest profilerte mor-datter-duoene i moteverdenen. Deres felles opptredener tiltrekker seg jevnlig oppmerksomhet, like mye for deres fysiske likhet som for deres stilsans. Utover den «identiske kopi»-effekten som ofte diskuteres på sosiale medier, virker båndet deres også preget av et ekte profesjonelt mentorskap.

Cindy Crawford, en ikonisk figur blant supermodellene på 1990-tallet, har støttet datterens karriere i flere år i en verden hun kjenner godt. Denne siste koordinerte opptredenen bekrefter nok en gang deres innflytelse i motebransjen, hvor de legemliggjør en tidløs, men likevel tilgjengelig visjon for eleganse.

Med sine matchende denim-antrekk og åpenbare kameratskap, vakte Cindy Crawford og Kaia Gerber nok en gang oppmerksomhet. Mor-datter-duoen blander motearv med moderne stil og legemliggjør en naturlig eleganse som appellerer til både fotografer og moteentusiaster. Utseendet deres understreker også gjenoppblomstringen av tidløs denim og 1990-tallsinspirerte silhuetter, som er mer moteriktige enn noensinne.