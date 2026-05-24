Som 69-åring stråler journalisten Katie Couric i en spektakulær svart kjole

Den amerikanske journalisten, produsenten og dokumentarfilmskaperen Katie Couric gjorde en slående opptreden i New York på American Ballet Theatres vårgalla i 2026. Hun så elegant ut i en sofistikert svart kjole med dramatiske detaljer. Sammen med ektemannen John Molner lyste hun opp den røde løperen.

En sofistikert kjole med teatralske detaljer

American Ballet Theatres vårteater, som ble holdt på Cipriani 42nd Street i New York City, samlet en rekke personligheter fra media, kultur og underholdning. Blant kveldens mest bemerkelsesverdige gjester var Katie Couric. Til dette gallaarrangementet valgte hun en svart fløyelskjole som var gjenskapt med flere moderne elementer.

Kjolen hadde en dyp utringning og et dramatisk, bobleformet skjørt som fløt over i et strukturert hvitt slep. Kombinasjonen av dyp svart og skarpt hvitt ga en teatralsk kvalitet til ensemblet, samtidig som den beholdt et snev av klassisk eleganse. Katie Couric kompletterte antrekket sitt med flere glitrende smykker, inkludert ringer, armbånd og dinglende øredobber. Et par svarte pumps med spiss tå og en liten crossbody-veske fullførte antrekket.

Et strålende og naturlig skjønnhetsutseende

Katie Couric valgte også et mykt og strålende skjønnhetsutseende. Det venetianske blonde håret hennes var stylet i en myk blowout med en sideskill, noe som ga bevegelse til den korte frisyren. Sminket hun hadde en strålende hudfarge med rosenrøde striper på kinnene og leppene. En lett iriserende øyenskygge fremhevet også øynene hennes. Den overordnede effekten forsterket den diskrete elegansen (en "stille luksus"-estetikk) som ofte kjennetegner hennes offentlige opptredener.

Katie Couric, en innflytelsesrik mediefigur

Katie Couric er en av de mest gjenkjennelige skikkelsene i det amerikanske medielandskapet. Hun er tidligere nyhetsanker og programleder for en rekke TV-programmer, og fortsetter å opptre regelmessig på kulturelle og veldedige arrangementer. Hennes offentlige opptredener får ofte ros for sin diskré eleganse og raffinement. Denne siste opptredenen på gallaen til American Ballet Theatre bekrefter nok en gang hennes ros på den røde løperen i New York.

I sin svarte kjole gjorde Katie Couric en slående opptreden på American Ballet Theatres vårteater i New York. Sammen med ektemannen John Molner leverte hun en minneverdig opptreden på et av de mest prestisjefylte sosiale arrangementene i New Yorks kultursesong.