Som 45-åring stråler Venus Williams på forlovelsesbildene sine.

Den amerikanske tennisspilleren Venus Williams delte nylig tidligere usete bilder på Instagram av forlovelsen sin med den italienske skuespilleren og produsenten Andrea Preti, som fant sted 31. januar 2025, med teksten «Engaged 1/31/25💫» (Forlovet 01/31/2025).

Paret og frieriet

Venus Williams og Andrea Preti ble romantisk forelsket i fjor sommer, noe som ble offisielt under Paris Fashion Week i februar 2025 med flere offentlige opptredener sammen. Frieriet, som ble holdt hemmelig, ble endelig avslørt etter Venus Williams' seier i Mubadala Citi DC Open 22. juli 2025, hvor hun bar to diamantringer.

På forlovelsesbilder delt på Instagram poserer Venus Williams, iført en hvit halterneckkjole, strålende sammen med Andrea Preti i tropiske omgivelser med hunden deres Harry. Dette gir et sjeldent glimt inn i privatlivet hennes for den syv ganger Grand Slam-mesteren. Bildene fremhever hennes lykke og fanger det nære båndet deres, med Andrea Preti først i en leopardprint-skjorte og deretter i hvitt.

Avgjørende støtte for hans tilbakekomst til tennis

Andrea Preti spilte en nøkkelrolle i Venus' comeback, og motiverte henne under krevende treningsøkter som hun sammenligner med «en 9-til-5-jobb mens man stadig løper», noe som forhindret øyeblikk med slapphet. Han var til stede på kampene hennes og oppmuntret henne til å holde ut etter mer enn et års fravær, noe som styrket hennes besluttsomhet for 2026 med en forpliktelse til ASB Classic på New Zealand.

Entusiastiske reaksjoner fra fansen

Denne fotokarusellen fikk nesten 175 000 likerklikk, med kommentarer som «Gratulerer! Kjærligheten kler deg så godt» og «Du stråler av lykke.» Den amerikanske tennisspilleren Coco Gauff reagerte med hjerte-emojier, mens noen av Venus Williams' fans bemerket hennes «glød etter forlovelsen», et avvik fra hennes vanlige diskresjon når det gjelder privatlivet.

Kort sagt, Venus Williams stråler på disse forlovelsesbildene, og blander sømløst kjærlighet, sport og eleganse med Andrea Preti. Dette intime øyeblikket er inspirerende og markerer et strålende kapittel for tennislegenden etter hennes triumferende comeback.