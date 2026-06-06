Hun blir ansett som «for muskuløs for en kvinne», og viser stolt frem sin atletiske figur.

Kroppspositiv
Julia P.
@fitzcourtknee / TikTok

På TikTok viser hun stolt frem sin veltrente fysikk – og hun bryr seg ikke om hva kritikerne sier. Innholdsskaper Courtney Crawley (@fitzcourtknee) deler jevnlig videoer som viser frem hennes muskuløse kroppsbygning, et resultat av dedikert trening. Mens noen internettbrukere dømmer henne som «for muskuløs for en kvinne», svarer hun med stolthet og selvtillit, noe som utløser en debatt om standardene som pålegges kvinner.

Videoer som genererer reaksjoner

I TikTok-innleggene sine filmer Courtney Crawley (@fitzcourtknee) seg selv på treningssenteret eller poserer for å vise frem sin atletiske fysikk. Reaksjonene er blandede. På den ene siden antyder misbilligende kommentarer at hun er «for muskuløs for en kvinne». På den andre siden applauderer mange brukere tilnærmingen hennes: «Jeg elsker det, det er forfriskende å se kvinner med muskler», står det i en av de støttende meldingene.

@fitzcourtknee 😛 ♬ original lyd - leilani

En selvsikker respons

I stedet for å la seg motløse, velger Courtney Crawley (@fitzcourtknee) å vise frem fysikken sin med stolthet. For henne er styrke og muskler perfekt forenlig med femininitet. Som student og sportsentusiast deler hun gjerne hvordan trening har forandret hennes velvære, både fysisk og mentalt. Dette positive budskapet resonnerer med lokalsamfunnet hennes og oppmuntrer dem til å bevege seg utover forutinntatte meninger om hvordan en «feminin» figur bør se ut.

@fitzcourtknee konkurrerer ikke med noen andre enn meg selv 😛 #gymtok #gymgirl ♬ Foreign (Kodiene Mixx) - Kodiene! & kugakrewceo & Esi Ann

"Fenomenet" med muskuløse kvinner

Hennes sak er en del av en bredere trend, noen ganger omtalt som «muskelmamma», som dukket opp på sosiale medier tidlig på 2020-tallet. Denne bevegelsen feirer muskuløse kvinner og kroppsbygging, og bryter med skjønnhetsstandarder som lenge har vært sentrert rundt tynnhet. Kvinner hevder i økende grad sin rett til å være sterke og synlige, noe som bidrar til en mer mangfoldig representasjon på skjermen.

Ved å vise frem sin atletiske fysikk med selvtillit, bidrar Courtney Crawley (@fitzcourtknee) på sin egen måte til å endre holdninger. Stilt overfor fordømmelse, svarer hun med selvtillit og stolthet, og minner alle om at det ikke bare finnes én måte å være kvinne på. Dette budskapet om selvbekreftelse, utover kritikken, finner en økende gjenklang.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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