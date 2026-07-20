«En kvinnes cellulitter er ikke frastøtende»: budskapet hennes om kroppen utløser en reaksjon

Kroppspositiv
Léa Michel
@thebirdspapaya / Instagram

Hva om vi sluttet å granske våre fysiske detaljer så nøye? Innholdsskaper Sarah Nicole Landry, kjent på Instagram som @thebirdspapaya, deler en tanke som oppfordrer oss til å endre vårt perspektiv på kroppene våre. Hennes budskap: det vi noen ganger anser som «feil» ved oss selv, kan sees på som vakkert og naturlig hos andre.

Et vendepunkt som forandrer måten du ser på deg selv

I en video lagt ut på Instagram forteller Sarah Nicole Landry om en enkel, men dyptgående erkjennelse. Hun forklarer at hun aldri hadde sett på en annen kvinnes cellulitter , strekkmerker eller kurver med følelser av avvisning eller fordømmelse. Tvert imot husker hun et spesifikt øyeblikk som forandret perspektivet hennes: da hun så en modells strekkmerker og syntes de var vakre.

Det var en åpenbaring for henne, fordi de samme merkene hun beundret på en annen person tidligere hadde vært en kilde til usikkerhet når de dukket opp på hennes egen kropp. Denne opplevelsen fikk henne til å stille spørsmål ved hvordan vi bedømmer oss selv: hvorfor klarer vi noen ganger ikke å gi oss selv den samme vennligheten vi naturlig gir andre?

Komplekser er ofte lærte, ikke medfødte

For Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) kommer ikke dette harde selvbildet nødvendigvis innenfra. Det er ofte påvirket av årevis med gjentatte budskap om hva som utgjør en «perfekt kropp». Mellom retusjerte bilder, uoppnåelige skjønnhetsstandarder og presset til stadig å endre utseendet vårt, er det lett å internalisere kritikk som ikke engang er vår egen.

Cellulitter, hudfeil og variasjoner i kroppsfasong blir da «ting å skjule», når de rett og slett er en del av kroppens mangfold. Budskapet hennes fremhever en viktig idé: hvis vi synes andre menneskers kropper er vakre, autentiske og unike, hvorfor skulle vår egen refleksjon fortjene mindre vennlighet?

Å gi plass til selvaksept

Gjennom historien sin oppfordrer Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) oss til gradvis å endre vår indre dialog. I stedet for å fokusere på det vi ønsker å viske ut, hvorfor ikke lære å sette pris på alt kroppen vår lar oss oppleve?

Det oppmuntrer oss til å trekke oss tilbake fra de negative tankene som kan oppstå. Disse kritiske små stemmene finnes noen ganger, men de bør ikke ta over. Målet er ikke å tvinge oss selv til å elske alt umiddelbart, men å bevege oss mot et mildere og mer respektfullt forhold til oss selv. Hver kropp forteller en historie: kurver, arr , strekkmerker og livets forandringer er alle spor av en unik reise.

Et budskap som resonnerer med mange kvinner

Sarah Nicole Landrys (@thebirdspapaya) innlegg utløste raskt en rekke reaksjoner. Mange kvinner gjenkjente i ordene hennes en opplevelse de kjenner altfor godt: å være langt mer krevende til sitt eget utseende enn til andres. Gjennom årene har Sarah Nicole Landry blitt en respektert stemme om temaer knyttet til kroppsaksept og selvtillit . Innleggene hennes oppfordrer oss til å bryte oss løs fra pålagte standarder og gjenoppdage et mer realistisk, frigjort og positivt syn på skjønnhet.

Med denne meldingen minner Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) oss om en verdifull sannhet: kroppene våre trenger ikke å være «perfekte» for å bli elsket. Den vennligheten vi viser andre fortjener også å bli utvidet til oss selv.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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