Stilt overfor kommentarer om fysikken hennes, endrer denne tennisspilleren oppfatning

En tennisspiller, som anses som «ikke atletisk nok» til å returnere baller til motstanderne sine og få joggeskoene sine til å knirke på grusbanen, demokratiserer kurver under plisserte skjørt. Med vennlighet i tankene beviser Sandy (@seindie på Instagram) at sport ikke har noen størrelsesgrenser, og at ferdigheter på banen ikke bare handler om hoftemål. En vakker utfordring til samfunnsnormer.

Kurvede figurer har sin plass på banen

Du trenger ikke Sabalenkas skulpturerte armer eller Naomi Osakas velformede ben for å knuse ballen og fange den i siste sekund i en akrobatisk bragd som minner om spalteøvelser. Likevel, i den kollektive fantasien, må du absolutt ha synlige muskler og være en « fjærvekter » for å spille denne krevende racketsporten, som krever utholdenhet, smidighet og fysisk styrke. Utseende gjør ikke en idrettsutøver. Dessuten er det bare en liten detalj mellom nettene. Bortsett fra at, som alltid, ser kvinners mål ut til å bety mer enn settresultatene deres.

Innholdsskaperen Sandy (@seindie på Instagram) utfordrer dette «idealkroppsbildet» og snur på rollene når det gjelder slankhet. Denne livlige unge kvinnen, med sin store interesse for sport, ser ikke bare på Wimbledon-kamper fra sofaen. Hun deltar aktivt i sporten og spiller på amatørklubbnivå.

Mens fremmede, skjermet av brukernavnene sine, gir henne uærlige råd om å «drive mer sport», svarer hun med sin imponerende rekord. «Denne helgen spilte jeg tre padelkamper, to tenniskamper, og jeg vant en finale», erklærer hun, som en ball midt i en serve eller en stein kastet i en dam. For selv om Sandy (@seindie) har vunnet flere medaljer, har hun ennå ikke fått anerkjennelsen fra dette foreningen, som bedømmer atletisk talent etter omkretsen av magen eller lårene.

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Midjestørrelse definerer ikke noens atletiske evner

«Jeg trener fordi det gir meg glede», erklærer hun med en gang. Som for å presisere at hun ikke gjør det for å «bli slankere» eller «gå ned i vekt». For nei, Sandy (@seindie) jager ikke et ideal, bare neongule baller. Kvinner med kurvede kropper, som anses som estetiske utenforstående eller anatomiske unntak, er i konstant konkurranse med skjønnhetsstandarder.

Når kvinner har fremtredende muskler, blir de kritisert for å « maskulinisere » eller «sabotere sitt elegante potensial», slik tilfellet var med Serena Williams. Og paradoksalt nok, når de har cellulitter, fettvev eller en myk mage i stedet for en sixpack, blir de fortalt at de ville ha godt av å «gå ned i vekt» og «tone opp». Men uansett om musklene er veldig synlige eller dekket av fett, bør en kvinne aldri diskvalifiseres på grunn av kroppen sin.

Kurvene som fortsatt altfor ofte forbindes med mangel på aktivitet

Ifølge en vedvarende oppfatning skylder overvektige eller fete personer, like sta som leire på hvite sokker, figuren sin latskap og mangel på motivasjon. For mange er fettruller en refleksjon av slurv, kaloririke måltider, konstant småspising, overdrevent chipsforbruk og passivitet. Som om de kunne lese hud og bedømme en kropp etter utseendet. Disse forhastede konklusjonene illustrerer først og fremst hverdagslig fettfobi.

Denne tennisspilleren opplever dette i hvert eneste duell, men Sandy (@seindie) nekter å la kommentarer fra banen diktere hva hun mener. Bak skjermene sine tror noen improviserte tilskuere fortsatt at en kurvete eller overvektig kropp er uforenlig med en atletisk fysikk. De forveksler kroppsform med fysisk form, utseende med ytelse og fysisk form med evne.

Sandys (@seindie) vitnesbyrd tjener som en påminnelse om en ofte glemt sannhet: det finnes ikke bare én måte å være atletisk på. Kraft måles ikke utelukkende etter definerte magemuskler, utholdenhet bestemmes ikke av låromkrets, og smidighet bestemmes ikke av klesstørrelse. Ballen spør ikke spilleren som slår den hvor mye den veier. Scoren gjenspeiler imidlertid bare hva som faktisk skjer på banen.