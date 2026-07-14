«Slutt å vise magen din»: Stilt overfor kritikk om kroppen sin, svarer hun uten å be om unnskyldning.

Kroppspositiv
Anaëlle Gayon
@emilliareyy / Instagram

Stilt overfor kommentarer om utseendet sitt, valgte innholdsskaperen Emily Reyes (@emilliareyy) et enkelt svar: ikke skjul deg. I en selvsikker video forvandler hun kritikken til et positivt budskap om selvaksept og minner oss om viktigheten av å ha et vennlig og medfølende syn på kroppene våre.

Å akseptere kroppen din i stedet for å be om unnskyldning

Emily Reyes (@emilliareyy), kjent på TikTok, uttalte seg nylig etter å ha mottatt nedsettende kommentarer om kroppen sin. Blant kommentarene hun jevnlig mottar, skiller én seg ut: «Slutt å vise magen din.» I stedet for å svare på negativiteten med rettferdiggjøring, valgte hun den motsatte tilnærmingen: å vise frem kroppen sin med naturlighet og ro.

I en video der hun tar for seg denne sårende kommentaren, sier hun ganske enkelt i bildeteksten: «Det er derfor jeg elsker det jeg gjør.» En setning som sier mye om sinnstilstanden hennes. For Emily Reyes (@emilliareyy) er det ikke noe å skamme seg over å dele hverdagen sin og vise seg selv som hun er. Budskapet hennes er klart: alle fortjener å føle seg frie til å eksistere uten å måtte be om tillatelse.

Et budskap om kroppspositivitet og aksept

Utover å svare på kritikken sin, er denne uttalelsen en del av en kroppspositivitetsbevegelse. Emily Reyes (@emilliareyy) minner oss om at kropper ikke er ment å tilpasse seg umulige standarder, men å oppleves, respekteres og verdsettes. Ved å velge å ikke endre imaget sitt for å tilfredsstille andres forventninger, oppmuntrer designeren til et vennligere syn på seg selv.

Budskapet hennes oppfordrer oss til å fokusere på hva kroppen vår kan gjøre, snarere enn på kritikk knyttet til utseendet vårt. Denne tilnærmingen fremhever også en viktig idé: ingen skal måtte forklare, skjule eller bagatellisere noen del av kroppen sin for å unngå å bli dømt. Selvtillit bygges også ved å lære å akseptere sitt image med vennlighet.

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Et innlegg delt av Emily Reyes (@emilliareyy)

En inspirerende og samlende respons

Emily Reyes' video (@emilliareyy) fikk raskt en rekke støttende meldinger. Mange internettbrukere roste hennes selvtillit og positive respons på kroppsskam. Mange identifiserte seg med opplevelsen hennes, noe som viser at kommentarer om fysisk utseende fortsatt påvirker mange mennesker daglig. Til tross for kritikk, seiret positive reaksjoner. Denne bølgen av støtte viser at meldinger som oppmuntrer til egenkjærlighet og aksept, resonnerer sterkt hos publikum.

Gjør kritikk om til styrke

Med dette innlegget gjør Emily Reyes (@emilliareyy) mye mer enn å svare på noen få negative kommentarer: hun formidler et budskap om myndiggjøring. Ved å nekte å be om unnskyldning for utseendet sitt, minner hun oss om at en persons verdi aldri utelukkende defineres av utseendet deres.

Historien hennes oppfordrer alle til å se på seg selv med mer vennlighet og frigjøre seg fra presset som pålegger en viss idé om skjønnhet. Det er en positiv måte å gjenvinne kontrollen over sitt eget image og gjøre selvtillit til en sann styrke.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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