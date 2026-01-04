Denne pluss-size-modellen fordømmer den stille bortgangen til inkluderende mote

Search here...

De siste årene har mote endelig fått puste fritt. Mangfoldige, selvsikre og inspirerende kropper har okkupert rommet. I dag ser dette momentumet ut til å vakle. Amélie Doré, en pluss-size-modell, slår alarm om det hun anser som «en subtil, men reell nedgang i inkluderende mote».

Et ansikt av kroppsmangfold brakt frem i lyset

Amélie Doré ble oppdaget i 2021 og ble raskt en del av en raskt voksende bevegelse: kroppspositivitet. På den tiden virket mote mote klar til å omfavne alle kroppstyper, uavhengig av størrelse eller form. Kurver ble feiret, levende kropper ble verdsatt, og representasjon ble endelig mer nøyaktig.

For Amélie ble denne anerkjennelsen omsatt i en vedvarende profesjonell aktivitet, med flere faste prosjekter og ekte synlighet. Karrieren hennes legemliggjorde ideen om at mote kunne utvikle seg, gjenoppfinne seg selv og bedre reflektere kroppens virkelighet. Et løfte som for mange ga håp om varig forandring.

Muligheter som forsvinner uten en lyd

De siste månedene har imidlertid situasjonen snudd. Faglige muligheter har blitt knappe, samarbeid avsluttes, og potensielle kunder minker. Amélie har merket en kraftig nedgang i kontraktene sine, fra et jevnt tempo til bare noen få isolerte prosjekter over en lang periode.

Denne nedgangen er ikke ledsaget av noen offisiell uttalelse eller klar holdning fra merkene. Alt skjer i stillhet, som om tilstedeværelsen av pluss-size-modeller kunne viskes ut uten forklaring. Denne gradvise forsvinningen setter spørsmålstegn ved styrken av forpliktelsene som er gjort de siste årene.

Når inkludering blir en ren mote

For Amélie Doré ligger kjernen i problemet i hvordan bransjen har tilnærmet seg kroppsmangfold. Ifølge henne har mange merkevarer behandlet kroppspositivitet som en forbigående trend, et kommunikasjonsverktøy snarere enn en genuin overbevisning. Samarbeid virket noen ganger motivert av et ønske om å hoppe på en populær vogn, bruke engasjerende nøkkelord og appellere til et publikum som søker representasjon.

Når trenden har gått sin gang, falmer interessen. Kropper som avviker fra tradisjonelle standarder blir igjen henvist til bakgrunnen, som om de aldri hadde fortjent en varig plass.

Sosiale mediers innflytelse og tilbakekomsten av gamle normer

Amélie observerer også en bemerkelsesverdig endring på sosiale medier. På plattformer som TikTok dukker innhold som promoterer slankhet og oppmuntrer til vekttap opp igjen. Budskap om «idealkroppen» før sommeren får synlighet og påvirker kollektive oppfatninger.

Disse nye standardene, selv om de er gamle i bunn og grunn, former nok en gang merkevarebeslutninger. Ulike kroppstyper, som representerer en stor del av befolkningen, ser sin medietilstedeværelse krympe, til skade for en mer inkluderende og rettferdig motebransje.

Fortsett å forsvare frie og mektige kropper

Til tross for denne vanskelige konteksten nekter Amélie Doré å la seg tie stille. Hun fortsetter sin aktivisme på sosiale medier, og deler budskap om aksept, respekt og takknemlighet for alle kroppsstørrelser. For henne går kroppspositivitet langt utover mote: det handler om et fredelig forhold til seg selv, en feiring av kropper slik de er, uten hierarki eller betingelser.

Til syvende og sist minner Amélie Doré oss om at inkludering aldri bør avhenge av trender. Å representere alle kroppstyper betyr å anerkjenne kroppens sanne mangfold, deres skjønnhet og deres legitimitet. Amélie Dorés vitnesbyrd reiser dermed et avgjørende spørsmål: er motebransjen klar til å inngå en ekte, langsiktig forpliktelse, eller vil den fortsette å behandle kroppsmangfold som en ren forbigående mote?

