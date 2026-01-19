Search here...

Denne rugbyspilleren, som blir kritisert for fysikken sin, dekonstruerer stereotypiene om kvinnelige idrettsutøvere.

Kroppspositiv
Léa Michel
@ilonamaher/Instagram

Den amerikanske rugbyspilleren, innholdsskaperen og et sant forbilde for selvtillit, Ilona Maher, har ingen finhakk i ordene. Bronsemedaljevinneren fra de olympiske leker i Paris 2024 svarte nylig med humor og selvtillit på kritikk om sitt fysiske utseende.

Et kraftig svar på sexistiske bemerkninger

På sosiale medier la Ilona Maher ut en video av seg selv i en plommefarget kjole på den røde løperen under Golden Globes-nomineringskvelden, med ironisk tekst: «Jeg elsker det når folk kommer med dumme kommentarer, det gir meg innhold til sosiale medier.» Et kraftig stikk til kritikerne og en blendende demonstrasjon av selvtillit.

Den amerikanske atleten ble kritisert etter at et av bildene hennes ble lagt ut på sosiale medier – der en bruker hevdet at hun «så gravid ut» – og valgte å forvandle hånen til et sterkt budskap om kroppsaksept og selvstolthet. Langt fra å bli påvirket, hevdet rugbyspilleren at kroppen hennes rett og slett er en ekte kvinne, sterk og muskuløs, formet av årevis med trening. Ved å forsvare denne visjonen legemliggjør hun en sannhet som mange fortsatt helst vil tie stille: ja, en kvinne kan være muskuløs, atletisk, selvsikker og inspirerende på én gang.

Redefinering av femininitet i sport

På sin konto vier Ilona Maher mye av innholdet sitt til kroppspositivitet og å feire den muskuløse kroppen. Hun viser at man kan være atletisk, muskuløs og elegant på én gang, og at fysisk styrke er en fordel, ikke en motsetning til femininitet. Med sin åpenhjertighet og smittende glede inspirerer hun tusenvis av unge kvinner til å elske kroppene sine ubetinget. Følgerne hennes takker henne jevnlig for effekten av meldingene hennes, og noen sier at døtrene deres «føler seg sterkere og vakrere på grunn av henne».

Ved å avvise estetiske standarder og feire sin identitet som en mektig og fri kvinne, har Ilona Maher etablert seg som en nøkkelfigur i kroppspositivitetsbevegelsen. Både på og utenfor banen beviser hun at ekte seier ikke bare måles i medaljer, men også i positiv innflytelse på oppfatningen av kvinners kropper i idrett.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
