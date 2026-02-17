Som 62-åring praktiserer hun parkour med en letthet som trosser stereotypier.

Selv om mange tror at alder er en byrde eller til og med en langsom fysisk nedgang, beviser denne 62 år gamle singaporske kvinnen det motsatte og trosser forutinntatte meninger. Hun spurter gjennom ramper og hopper over hopp med smidigheten til en smårolling. Langt fra å ha rustne ledd og en kropp slitt av årene, utfører hun parkour-bevegelser som en ekte parkour-ekspert. Det er godt å bli gammel.

Saltoer og høydehopp på 62

Mens tjueåringer allerede klager over ryggsmerter og nervesmerter i fingrene, er denne sekstiåringen med grått hår full av energi og beveger seg som en ninja. I den kollektive fantasien er 60 en tidsalder for kryssord, spaserturer gjennom markedet, meditasjonsøkter og lange lurer i gyngestolen.

Mange tror at sekstiårene er «begynnelsen på slutten», en hektisk periode der det minste feilsteg kan forårsake et brudd og der fjernsyn blir en fullverdig hobby. Likevel er folk i sekstiårene i virkeligheten noen ganger mer aktive og dynamiske enn yngre generasjoner.

Sing er et godt eksempel på vitalitet. Hun bærer ikke stokk, men hun ser ut til å bli drevet av fjærer. Den 62 år gamle singaporeaneren, en tidligere mester i lindy hop, en svært akrobatisk dansestil, beviser at eldre ikke bare er flinke til å strikke eller Scrabble. Hun kryper under nett, utfører en serie ruller på asfalten, klatrer lave vegger og klatrer på gatemøbler uten å vise tegn til tretthet.

Langt fra å være en byrde hun sliter med å bære, følger kroppen hennes henne gjennom denne krevende gatesporten. Denne parkour-runden er nesten en tur i parken for denne pensjonisten, en ekte fri sjel. Selv om det grå håret hennes avslører alderen, har kroppen hennes beholdt barndommens smidige reflekser.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Movement Singapore (@movement.sg_)

Sirkelbaner spesielt tilpasset eldre

Vanligvis bruker eldre fritiden sin på å slappe av på spa eller praktisere lotuspositur på skummatter. Når de ikke driver med vannaerobic med bassengnudler, driver de med hagearbeid mens de plystrer eller setter verden på rett kjøl med et nøste garn i hendene. Det er i hvert fall det reklamene vil ha oss til å tro, som om det fantes en aldersgrense for spenning og dristige aktiviteter.

I Singapore tilbyr organisasjonen «movement» en annen type underholdning, mindre konvensjonell og morsommere. Den introduserer eldre for parkour med tilpassede timer og programmer. Det er litt som lekeplassene vi vandret rundt på som barn, men i en mer «moden» versjon. Her er det ikke blonde hoder, men hvite hoder som vrir seg mellom hindringer og hopper selvsikkert over metallkonstruksjoner. Det er her Sing, den mest seige bestemoren på internett, trener og konkurrerer med Lara Crofts moves. Bedre enn et treningssenter, det er hennes ungdomskilde, hennes rom for vitalitet.

Alder er først og fremst en sinnstilstand.

Sing hopper over fysiske barrierer, men også mentale. Hun vever seg mellom de prangende pullertene i disse eldreparkene og klatrer på lyktestolper og stillaser, og tramper på forutinntatte meninger om alder. Hun er dedikert til en nisjesport, sjelden promotert til eldre publikum. Og bare det å se henne, kjenner du verkene og svetten der sammen med henne. Du føler deg nesten som en snegle ved siden av henne.

Sing formidler en verdifull livslekse gjennom sine opptredener: alder er bare et tall , og det bestemmer ikke vår verdi, langt mindre vår helse. Dessuten er parkour, utover sine tekniske ferdigheter og kulhetsfaktor, en komplett sport. Den bygger utholdenhet, toner muskler og opprettholder balanse, samtidig som man har det gøy. Enda bedre, den bevarer den barnlige ånden, som ikke kan gjenopprettes med "anti-aldrings"-kremer.

Mens Sing er opptatt med parkour, hopper andre bestemødre i fallskjerm, reiser verden rundt og tar motorsykkelførerkort. Det er ikke for sent å krysse av for de tingene vi la igjen på ønskelistene våre for tenårene. Kort sagt, det er det det handler om å leve livet fullt ut.