Den oppblåste magen, dette stille komplekset som plager så mange kvinner

Usynlig for noen, ubehagelig for mange, er en oppblåst mage en av de vanligste usikkerhetene blant kvinner. Ofte midlertidig, noen ganger tilbakevendende, påvirker det både fysisk velvære og selvtillit, men forblir overraskende uomtalt.

En vanlig følelse, men sjelden tatt på alvor

Du har sikkert opplevd det før: den magen som strammer seg gjennom dagen, den tyngdefølelsen etter et måltid, den plutselige trangen til å åpne en knapp eller unngå tettsittende klær. Oppblåsthet er et vanlig fenomen, men det oppleves ofte i stillhet. Det er ikke bare fordøyelsesubehag, men en økende uro, noen ganger snikende, som kan påvirke hvordan du ser kroppen din. Det som faktisk er en naturlig kroppslig reaksjon, blir i den kollektive fantasien en feil som må skjules.

Et fysisk ubehag med flere årsaker

Oppblåsthet kan oppstå på forskjellige tider av døgnet og av mange grunner. Enkelte matvarer som er rike på fermenterbar fiber, som belgfrukter, kål eller løk, kan for eksempel forårsake økt gassproduksjon. Kullsyreholdige drikker, tyggegummi eller å spise for raskt fremmer også luftinntak, noe som forsterker følelsen av oppblåsthet.

I tillegg til disse problemene kan fordøyelsesproblemer som forstoppelse, refluks eller langsom passasje oppstå. En stressende livsstil, å spise på farten, utilstrekkelig tygging eller langvarig sitting kan også forstyrre tarmfunksjonen. En oppblåst mage er derfor ikke en tilfeldighet: den gjenspeiler ofte en kombinasjon av fysiske og atferdsmessige faktorer.

Hormonsyklusen, en nøkkelspiller

For mange kvinner følger oppblåsthet et syklisk mønster. Før menstruasjon holder kroppen på mer vann, fordøyelsen går saktere på grunn av hormoner, og magen blir mer følsom. Under graviditeten legger livmoren press på fordøyelsesorganene, noe som kan forverre oppblåstheten. I overgangsalderen er hormonelle svingninger noen ganger ledsaget av en lavere metabolisme, noe som bidrar til oppblåsthet i magen.

Disse fenomenene er helt normale, men de blir sjelden forklart tydelig. Denne mangelen på informasjon forsterker misforståelsen om at denne mageskiftet er et anomali, når det rett og slett er en refleksjon av kroppens naturlige funksjon.

Stress og mental belastning: allierte av oppblåsthet

Stress spiller også en viktig rolle. Kvinner, som ofte står overfor en mental overbelastning mellom jobb, familie og privatliv, er mer utsatt for kronisk stress. Ifølge en studie publisert i Nature Neuroscience , er kvinner dobbelt så utsatt for å oppleve kronisk stress som menn. Denne emosjonelle spenningen påvirker direkte fordøyelsessystemet. Stresshormonet kortisol kan bremse fordøyelsen og fremme tarmgjæring, noe som forverrer følelsen av oppblåsthet.

Det er en ond sirkel: jo mer stresset du er, desto mer reagerer magen, og desto mer forsterker denne reaksjonen ubehaget og uroen din. Magen blir dermed et speil av en sliten kropp, men også av et overstimulert sinn.

Et estetisk tabu som fortsatt er svært tilstede

I motsetning til andre kroppslige realiteter som cellulitter eller strekkmerker, som nå er mer synlige i kroppspositive diskurser, er en oppblåst mage fortsatt et sensitivt tema. Det blir ofte feilaktig assosiert med vektøkning, graviditet eller mangel på disiplin. Magen oppfattes som et område som skal kontrolleres, glattes ut og flates ut, og enhver variasjon blir umiddelbart vurdert.

For å unngå blikk eller kommentarer velger mange kvinner løstsittende klær, høy midje eller snitt som skjuler magen. Bak disse klesvalgene ligger ofte et ønske om å være diskret, å unngå å tiltrekke seg oppmerksomhet, å beskytte seg selv. Likevel er en oppblåst mage verken en fiasko eller mangel på viljestyrke: det er en naturlig reaksjon fra kroppen på miljøet, kostholdet, syklusene og følelsene.

Mot en mildere forbindelse med magen hennes

Å erkjenne at magen forandrer seg gjennom dagen, måneden eller livet ditt betyr å erkjenne at kroppen din er levende, dynamisk og intelligent. Å redusere den til en flat mage ville være å ignorere dens rikdom og dens tilpasningsevne. Flere og flere stemmer heves for å normalisere denne virkeligheten: kvinner viser magen sin uten å suge den inn, deler oppblåstheten sin med humor og vennlighet, og minner oss om at mageperfeksjon er et urealistisk ideal.

Kort sagt, å lære å lytte til magefølelsen er også å lære å lytte til deg selv. Å tilby den mildhet, hvile, respektfull ernæring og tid er en form for egenomsorg. Og hva om du, i stedet for å kjempe mot den oppblåste magen, valgte å ønske den velkommen som en normal og verdig del av kroppen din? Denne aksepten er ikke resignasjon, men forsoning, en kraftig og positiv måte å gjenvinne selvbildet ditt på.