For muskuløs for uniformen? Denne flyvertinnen bryter med standarden.

Hun har en kropp formet av vektløfting og en stålfast figur, men bicepsene hennes føles trange i arbeidsuniformen. Flyvertinnen og innholdsskaperen @leonasim_fitness har en streng kleskode som hun ikke kan avvike fra. Bedriftens uniform i standardstørrelse passer ikke hennes muskuløse kroppsbygning, og hennes kraftige armer strammer sømmene, som truer med å sprekke for hvert skift. Denne uniformen minner stille alle om de fysiske kriteriene for denne fortsatt stereotype jobben.

Fremtredende biceps «ikke særlig kompatibel med uniformen»

Når hun ikke pumper jern på vektbenker, triller hun traller gjennom de smale gangene på fly. På bakken er joggesko og leggings praktisk talt som en annen hud. Men i luften er en skjørtdress ufravikelig og virker som det opplagte valget mot hennes årede hud. Innholdsskaperen @leonasim_fitness, som deler både glimt bak kulissene av arbeidet sitt og sine fysiske bragder, er litt innsnevret i sitt knallrøde arbeidsantrekk.

Musklene hennes sliter med å finne sin plass i disse klærne, som ser ut til å være designet basert på Barbies mål. I motsetning til treningsklærne hennes, som har fordelen av å være tøyelige og bevege seg med den tonede kroppen hennes, er uniformen hennes nesten stivt festet til figuren hennes. Bicepsene hennes, selv i hvile, presser mot sømmene på blazeren hennes og løfter stadig opp ermene. Hun må dra i dem hvert sekund for å justere plagget og oppnå det nødvendige upåklagelige utseendet.

Og når hun strammer musklene, dukker det opp en kulde i stoffet, noe som gir inntrykk av at det er i ferd med å sprekke. Selv om flyvertinnen ler av det og tar opp denne garderobefeilen med humor, fremhever hun en skjult virkelighet: uniformer er støpt etter rigide standarder , noe som gjenspeiler en åpenbar mangel på kroppsmangfold. I flybransjen er flyvertinner underlagt strenge fysiske krav, som om en slank figur og et Hollywood- smil var nødvendig for å berolige passasjerene.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Leona (@leonasim_fitness)

Diskresjon skjult bak sømmene

Sett opp håret i en knute, bruk synlig, men ikke prangende sminke, pudre nesen regelmessig hvis den er fet, dekk tatoveringene dine med foundation, ha en «harmonisk» figur og en «sunn» BMI. For å håpe på å servere kaffe i 10 000 meters høyde og reise verden rundt gratis, må du nesten ha det sukkersøte, feilfrie utseendet til en Victoria's Secret-engel. Det er litt som å søke på en skjønnhetskonkurranse, men den profesjonelle versjonen.

Flyvertinner er flyselskapets ansikt utad: de må inspirere til vennlighet, trygghet og godhet. Og uniformen bidrar til denne generelle følelsen av tillit og profesjonalitet. Men som @leonasim_fitness demonstrerer, følger disse plaggene et ideal og får de som ikke når opp til forventningene til å føle seg skyldige. En litt for synlig muskel, en fettrull som skiller seg ut ... disse kroppslige detaljene er ikke velkomne under dette fargerike lerretet.

Mens noen flyselskaper har lempet på kleskodene sine, og gjort bukser akseptable for kvinner og skjørt for menn, holder andre fast ved gamle tradisjoner. Disse uniformene med hvert flyselskaps logo er en forlengelse av påbudet om tynnhet og viderefører ubevisst myten om den slanke kvinnen. Dessuten trenger man bare å se på køen ved flygatene: kabinpersonalet gir inntrykk av å være kloner.

Å bryte stereotypiene om flyvertinner

Flyvertinner blir ofte oppfattet som statister eller sammenlignet med glorifiserte maskoter, og reduseres til en enkel fantasi. I den kollektive fantasien har de endeløse ben, en utrolig slank midje, en grasiøs holdning og et blendende smil. Men selv om profilene i besetningen forblir noe like, finnes det kvinner som trosser den slanke figuren og utfordrer dette altfor «mykede» bildet av femininitet.

Dette er hva innholdsskaperen @leonasim_fitness gjør med musklene sine, noe hun knapt kan skjule eller bagatellisere. Hun nekter å endre treningsrutinen sin eller ofre benkpressøvelsene sine for å gjøre jobben sin og gli inn i antrekket sitt. Det er ikke opp til henne å endre utseendet sitt, men til stylistene bak disse kreasjonene.

Innholdsskaperen @leonasim_fitness, som lever og ånder for kroppsbygging, trosser sportens konvensjoner og utfordrer stereotypier. Hun har en sterk og robust kropp som tåler alt, selv de motedrevne omveltningene i bransjen.