En gang hånet, nå stilig: tannreguleringens utrolige comeback

Hvis du noen gang har brukt tannregulering, vil du sannsynligvis heller glemme den tiden for alltid og ødelegge alle spor av de metallbelagte tennene. Tannregulering, som ofte er nødvendig for å rette tenner eller reparere tommelfingerskader, var ikke akkurat et glamorøst tilbehør i ungdomsskoleårene. Likevel skjuler ikke unge mennesker i dag lenger sine metalliske smil; de skryter til og med av dem på nettet.

Tannregulering: Fra et fryktet tilbehør til en etablert trend

Det er praktisk talt en del av startpakken for puberteten. Tannregulering har traumatisert flere generasjoner. Vi har alle vært gjennom ortopedlegens hanskekledde hender. Å bruke tannregulering, noen ganger med strikk, var praktisk talt et uunngåelig estetisk overgangsrite i ungdomsårene. Bare se på gamle klassebilder for å se selv.

Hvor mange av oss nektet oss selv å smile mens vi brukte tannregulering? Hvor mange av oss gruet oss til kyss i skolegården på grunn av de tungvinte metallbrakettene? Altfor mange. Det må sies at popkulturen ikke akkurat har gjort oss noen tjenester når det gjelder selvtillit . Mellom den skremmende Darla fra «Finding Nemo», Stygge Betty og Charlotte Spitz, den passende navngitte «Djevelsmilet», var ikke fremstillingene av tannregulering akkurat flatterende.

Tannregulering, en gang ansett som en lidenskapsdreper og sjarmbryter, nyter nå sitt glansøyeblikk i moderne selfier. «Metallregulering har aldri vært kulere», erklærer American Dental Association. Det som en gang ble ansett som et torturinstrument, blir stadig mer populært og blir et smykke i seg selv. Tannregulering kan til og med konkurrere med rhinstener og andre pyntegjenstander til tennene.

Credoet? Jo mer synlig apparatet er, desto bedre.

Tannregulering er ikke lenger ment å være diskré. Dagene med gjennomsiktige modeller som blandet seg sømløst med emalje er forbi. Dagens ungdom, mer selvsikre enn noen gang, prøver ikke å skjule denne virkeligheten eller minimere tilstedeværelsen av disse tannreguleringene. På sosiale medier viser de stolt frem sine fargerike «stålsmil» og avslører elastiske ligaturer i livlige, elektriske nyanser. Tannregulering har blitt et nytt stiluttrykk, som komplementerer hårfargen eller hudtonen til brukerne.

Tannregulering, som en gang ble ansett som utdatert, til og med avskrekkende, er ikke lenger bare for «nerder». De fører ikke lenger til et fall i popularitet for brukeren. Tvert imot er de et symbol på tilhørighet, et tegn på «kulhet». I en tid med stjerneformede kvisemerker og falske fregner gir fremveksten av tannregulering mening. De er ikke lenger bare et «medisinsk» verktøy; de er en markør for personlighet, en skjønnhetsforsterker. Faktisk ber 25 % av voksne om tannregulering av egen fri vilje.

Å gjenopprette tannreguleringens rykte er en nødvendighet

Tannregulering, som en gang var en kilde til skam, skinner nå sterkt på leppene til trendy TikTokere. Dette tilbehøret, designet for å rette opp «vampyrtennene» våre og perfeksjonere smilene våre, er ikke lenger kilden til sorg vi en gang kjente. Det er ikke lenger et netting vi prøver å gjemme bak hendene våre; det er en pynt vi viser frem ved enhver anledning. Utover å normalisere tannregulering, gjør unge mennesker den til et statement. De har til og med begynt å forvandle alle de utdaterte plaggene fra fortiden til ikoniske plagg. De har klart å finne potensial i lavsittende jeans, hevet Crocs til status som must-have-sko og brakt tynne øyenbryn tilbake på moten.

Det å bruke tannregulering bør imidlertid ikke bli et nytt skjønnhetsideal. I en tid der kjendiser filer og bleker tennene for å oppnå et «Hollywood-smil», er det lett å mislike sine naturlige tenner . Men hvis munnen din ikke trenger noe arbeid, er det ikke nødvendig å få tannregulering bare for å følge trenden.

Enten du har mellomrom mellom fortennene eller utstående fortenner, overlappende tenner eller blodtørstige hjørnetenner, eller til og med synlige tannkjøtt, er smilet ditt unikt. Å akseptere tannregulering med ro er bra, men å akseptere naturens verk er bedre.