Denne modellen, som har Downs syndrom, beviser at mote kan være inkluderende.

Skjønnhet har aldri handlet om strenge standarder. Puertoricanske Sofía Jirau er et lysende eksempel på dette. Hun lever med Downs syndrom, går på catwalken for store merker og omformer en bransje som lenge har vært anklaget for ekskludering. Reisen hennes beviser at stil og selvtillit ikke kjenner noen grenser.

En barndomsdrøm som går i oppfyllelse

Allerede fra hun var 10 år gammel så Sofía Jirau for seg selv på catwalken. Der andre kanskje ville ha sett en uoppnåelig ambisjon, så hun et mål. Skolegangen hennes startet i en spesialisert institusjon før hun begynte på en vanlig skole i en alder av seks år. Hun fullførte studiene som 19-åring, og viste sin besluttsomhet fra en veldig tidlig alder.

Hun ble oppdaget av en motefotograf og begynte å jobbe som modell. I 2020 oppfylte hun en livslang drøm: hun gikk på catwalken under New York Fashion Week. Dette øyeblikket markerte et vendepunkt, ikke bare for henne, men for en hel generasjon unge kvinner som ikke så seg selv reflektert i tradisjonelle standarder. På catwalken «representerte» hun ikke bare Downs syndrom; hun legemliggjorde en selvsikker, elegant og selvsikker kvinne.

En historisk nyhet for Victoria's Secret

I februar 2022 nådde Sofía Jirau nok en symbolsk milepæl. Hun ble den første modellen med Downs syndrom som samarbeidet med Victoria's Secret om «Love Cloud»-kolleksjonen.

Sammen med 17 kvinner med ulike kroppstyper deltar hun i en kampanje som feirer mangfoldet av kropper og identiteter. For et merke som lenge har blitt kritisert for sin mangel på inkludering, markerer dette valget et betydelig skifte. På sosiale medier deler hun gleden sin: en barndomsdrøm har blitt virkelighet. Budskapet hennes er enkelt og kraftfullt: utholdenhet kan forvandle det umulige til virkelighet.

Hennes tilstedeværelse i denne kampanjen er ikke bare tilfeldig. Den tjener som en påminnelse om at ynde og selvtillit ikke er forbeholdt én kroppstype eller en «standard» livsstil. Kroppen din, uansett form, fortjener å bli feiret.

En engasjert gründer

Sofía Jirau begrenser seg ikke til catwalken. I 2019 lanserte hun sin egen nettbutikk, Alavett – en sammentrekning av «I love it». Gjennom dette merket uttrykker hun sin kreativitet og entreprenørånd. Mottoet hennes: «Inne og ute, det finnes ingen grenser» .

Hun bruker berømmelsen sin til å øke bevisstheten om Downs syndrom og oppmuntre til profesjonell uavhengighet. Budskapet hennes er klart: personer med Downs syndrom kan jobbe, starte bedrifter, skape og lykkes. Hun nekter å bli definert av diagnosen sin. Hun definerer seg selv ut fra talentene sine, energien sin og visjonen sin. Denne holdningen er inspirerende langt utover moteverdenen. Hun oppfordrer oss til å se på evner fremfor forskjeller.

En mote som endelig er i utvikling

Sofía Jirau er en del av en bredere inkluderingsbevegelse som gradvis forandrer bransjen. Sammen med andre modeller med funksjonsnedsettelser bidrar hun til å utvide definisjonen av skjønnhet. Mote, lenge oppfattet som en lukket verden, blir sakte men sikkert et rom der flere kvinner kan se seg selv reflektert. Og det er viktig. Fordi representasjon påvirker selvtilliten. Fordi det å se seg selv reflektert i en kampanje kan styrke selvfølelsen.

Til syvende og sist viser Sofía Jiraus reise at skjønnhet ikke måles i konformitet, men i autentisitet. Hun ber ikke om tillatelse til å eksistere i moteverdenen; hun tar sin plass, med selvtillit og talent. Historien hennes minner deg om én viktig ting: din verdi avhenger aldri av boksene samfunnet prøver å krysse av for deg.