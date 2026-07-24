«Slik ser en sunn kropp ut»: kritisert for fysikken sin, svarer hun

Å være tynn er ikke et bevis på god helse, akkurat som det å være kurvete eller overvektig ikke nødvendigvis betyr å være usunn. Stilt overfor kommentarer om utseendet sitt valgte innholdsskaperen Kalita Hon (@kalitaku) å reagere med styrke og vennlighet.

En selvsikker respons på kroppsskam

Innholdsskaperen Kalita Hon, kjent på TikTok som @kalitaku, har blitt kritisert for utseendet sitt og bestemte seg for å ikke tie. Ien mye delt video henvender hun seg direkte til de som kommenterer negativt på kroppen hennes. Med en enkel beskjed vist på skjermen – «Slik ser en sunn kropp ut» – omfavner hun utseendet sitt uten å forsøke å rettferdiggjøre seg selv.

Dette er en måte å minne alle på at alle kropper fortjener respekt, og at ingen burde måtte forklare hvorfor kroppen deres er som den er. I stedet for å svare på kritikk med sinne, velger Kalita Hon (@kalitaku) å fremme selvtillit og aksept av ens image. Budskapet hennes resonnerer med mange mennesker som opplever å bli dømt for utseendet sitt.

Helse måles ikke etter ens figur.

Bak denne videoen ligger et viktig budskap: fysisk utseende er ingen indikator på en persons helse. En tynn kropp kan være sunn eller oppleve helseproblemer, akkurat som en rund eller overvektig kropp kan være i utmerket form eller ikke.

Å redusere helse til vekt eller høyde opprettholder en misforståelse og kan gi næring til sårende bemerkninger. Fraser som «ta vare på helsen din», automatisk rettet mot overvektige eller fete personer, stammer fra en vurdering basert utelukkende på fysisk utseende, mens virkeligheten er langt mer kompleks. Helse avhenger av en rekke faktorer, og ingen eksternt perspektiv kan avgjøre dette bare ved å observere en kropp.

En viktig påminnelse mot estetiske påbud

Med budskapet sitt er Kalita Hon (@kalitaku) en del av en bredere bevegelse som oppmuntrer til et mer medfølende syn på seg selv. Kroppspositivitet inviterer oss til å bevege oss utover enkeltstående skjønnhetsstandarder og anerkjenne kroppens naturlige mangfold.

Å ha kurver, å være kurvete, å være overvektig eller å ikke overholde de fysiske standardene som ofte promoteres i media, bør aldri forbindes med mangel på verdi eller et problem som må fikses. Hver kropp forteller en annen historie og fortjener å bli respektert. Denne tilnærmingen betyr ikke å ignorere helse, men ganske enkelt å stoppe forvirringen mellom utseende og helse. Egenomsorg kan ta mange former, og det involverer ikke en enkelt definisjon av den "ideale kroppen".

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En bølge av støtte i møte med kritikk

Innholdsskaper Kalita Hons video fikk raskt en rekke positive reaksjoner. Mange internettbrukere roste selvtilliten og budskapet hennes, og var glade for å se en offentlig person minne folk om at kommentarer om andres kropper kan få konsekvenser.

Ved å forvandle et personlig angrep til et budskap om aksept, fremhever Kalita Hon (@kalitaku) en viktig sannhet: ingen bør defineres av utseendet sitt. Historien hennes oppfordrer oss til å være snillere mot våre egne kropper, så vel som mot andres kropper. For til syvende og sist har ikke en sunn kropp bare én form, én størrelse eller ett utseende.