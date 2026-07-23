«Det er normalt å ha flere kurver når man blir eldre»: hun oppfordrer kvinner til å endre perspektivet sitt på kroppen sin.

Å vokse opp, eldes, se kroppen forandre seg … hva om alt dette bare var normalt? Det er budskapet innholdsskaper Bethany Cook (@bethanycook_) ønsker å formidle gjennom en video som har gått viralt. En velkommen påminnelse i et samfunn der fysiske endringer fortsatt altfor ofte oppfattes som et «problem som må fikses».

En kropp er ikke ment å forbli statisk.

På TikTok delte innholdsskaperen Bethany Cook en video med et budskap som var like enkelt som det var kraftfullt: det er normalt å ha flere kurver når man blir eldre. Med bare noen få ord utfordrer hun en dypt forankret idé: at den voksne kroppen skal se ut som den vi hadde som 18-åring.

For mange kvinner er det å se figuren sin endre seg over tid ledsaget av skyldfølelse. Likevel forandrer kroppen seg gjennom livet. Hormoner, graviditeter, stress, livsstilsvaner, medisinsk behandling eller rett og slett årene som går kan påvirke vekt og kroppsform. Og det er helt normalt.

«Du lot deg ikke gå.»

Ved siden av videoen sin delte Bethany Cook (@bethanycook_) en trøstende melding med lokalsamfunnet sitt. Hun minnet dem på at aldring også betyr å gå inn i en ny fase i livet, og at dette naturlig kan ledsages av fysiske endringer. Bak denne uttalelsen ligger et avgjørende poeng: å gå opp i vekt betyr ikke at du har «latt deg selv gå». Dette uttrykket, som ofte brukes for å dømme kvinner, viderefører ideen om at en fyldigere kropp nødvendigvis er et resultat av mangel på viljestyrke. Realiteten er imidlertid langt mer kompleks.

Å være kurvete eller feit er ikke en fiasko

Ordet «feit» er ikke en fornærmelse. Det er et beskrivende adjektiv, akkurat som «høy», «kort» eller «blond». Å være kurvete eller feit, uavhengig av alder, er ingenting å skamme seg over. Noen går opp i vekt med årene. Andre går ned i vekt. Noen beholder samme figur hele livet, mens andre ser kroppen forandre seg flere ganger.

Alle disse utviklingssporene er gyldige. Tanken er ikke å si at «alle går opp i vekt når de blir eldre», men å minne folk på at det kan skje … og at det er helt greit. Verdien din avhenger verken av tallet på en vekt eller av klesstørrelsen din.

En melding som får deg til å føle deg bra

Ikke overraskende resonnerte Bethany Cooks (@bethanycook_) innlegg med mange på nettet. Mange forklarte at de kjente seg igjen i ordene hennes, etter å ha sammenlignet sine voksne kropper med sine tenåringskropper i årevis. Denne typen diskurs adresserer et reelt behov: behovet for å se mer ærlige og medfølende representasjoner av kropper. Skjønnhetsstandarder forblir ofte fiksert på en ung, tynn og angivelig uforanderlig figur, mens menneskekroppen per definisjon er i konstant utvikling.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Bethany Cook (@bethanycook_)

Kort sagt, den viktigste konklusjonen er å huske at ingen er forpliktet til å forbli den samme gjennom flere tiår. Bethany Cooks budskap (@bethanycook_) oppfordrer oss til slutt til å erstatte dømmekraft med vennlighet. Å bli eldre er et privilegium, og endringene som følger med denne fasen av livet bør ikke sees på som en fiasko. Uansett alder, vekt eller kroppstype fortjener kroppen din respekt.