Aldringsfilteret blir et uventet verktøy for å elske seg selv i alle aldre

Vanligvis, på sosiale medier, glatter filtre ut hudtekstur, gir fyldigere lepper, løfter kinnbein og gir illusjonen av en hyaluronsyreinjeksjon. Det er en slags virtuell kirurgi som gjenskaper skjønnhetsstandarder på ansikter. Selv om de jevnlig kritiseres i diskusjoner om selvaksept, mener noen internettbrukere at filtre har et velvillig formål, ved å bruke aldringsalternativet til å bedre visualisere seg selv i forskjellige aldre.

Aldringsfilteret, omgjort som en akseptteknikk

Skjønnhetsfiltre, som boikottes og anses som nærmest ufattelige visuelle svindelforsøk, venner øynene våre til denne ideen om perfeksjon og forsterker estetiske standarder. Filtre, som en gang ble brukt for moro skyld, er ikke lenger middelmådige karikaturer, men essensielle parametere for å "optimalisere" en selfie eller korrigere et portrett som ble ansett som lite flatterende i sin opprinnelige versjon.

De legemliggjør et skjønnhetsideal på skjermen. De endrer ansiktstrekk, strekker huden som en ansiktsløftning, raffinerer øyenbrynene, etterligner effekten av Botox på leppene og skaper skreddersydde ansikter direkte inspirert av skjønnhetsstandarder. Disse filtrene er kosmetisk kirurgi rett ved fingertuppene. Det er svart magi 2.0. Men mens de fleste filtre fokuserer på å glatte ut og forme ansiktet til brukerne, finnes det også ett som simulerer hvordan vi vil se ut om flere år.

Dette filteret, som allerede er brukt på bildene våre, farger håret vårt grått , tegner rynker i ansiktet og gir oss tegn på middelalder. Filteret brukes hovedsakelig av nysgjerrighet eller for å fremkalle litt latter, og forbereder oss mentalt på hvordan vi vil se ut om 40 år. Og noen innholdsskapere, som @josiehadac, bruker det for å berolige seg selv og bedre takle de fysiske endringene ved aldring . I et innlegg der hun viser hvordan hennes 2078-jeg vil se ut, skriver hun i midten: «Skjønnhet falmer ikke, bare ungdommen forsvinner.» En veldig klok maksime som ser ut til å være tatt rett ut av en bok om selvtillit. Ifølge henne kan denne ofte kritiserte teknologien øke selvfølelsen og hjelpe oss å bli kjent med våre fremtidige jeg, i livets skumring.

Den obsessive frykten for å få tiden til å gå

I et samfunn som er besatt av å bekjempe aldring, hvor hudpleie i økende grad ligner science fiction, er det vanskelig å omfavne det å bli eldre med ro. I dag har unge mennesker knapt fullført puberteten før de vil tilbake til den og foregripe det mange kaller «tidens tann». De vil fryse tiden på huden sin og trosse naturlovene med oppstrammende kremer, banebrytende behandlinger som lover estetisk udødelighet, og injeksjoner inspirert av popkulturens største dystopiske visjoner.

Tallene taler for seg selv: unge mennesker i alderen 18 til 34 år tyr nå til kosmetisk kirurgi mer enn de over 50. Hvis de kunne fryse figurene sine eller endre kroppene sine som femtiåring for å fortsette å se helt nye ut, ville de gjort det.

Aldringsfilteret, derimot, gir et mer konkret glimt av alder, slik at brukerne kan tilnærme seg den ikke med fatalisme, men med et filosofisk perspektiv. I stedet for å flykte fra virkeligheten, konfronterer det den. På sosiale medier har alle influencere trosset sin angst ved å bruke denne moderne strategien. Noen anser seg selv som «heldigere» enn andre, og har bare noen få fine grenser, mens andre med forbauselse oppdager foreldrenes genetiske predisposisjon. De i tjueårene, oppdratt med digitalt endrede bilder siden ungdomsårene, viser en følelse av fortvilelse ved synet av dette resultatet, som langt fra oppfyller samfunnets forventninger.

Gjenspeiler dette filteret ansiktets fremtid nøyaktig?

For å teste nøyaktigheten til dette aldringsfilteret, som er omtalt som det mest pålitelige og sofistikerte som noensinne er laget for TikTok, brukte smarte internettbrukere det på kjendiser i begynnelsen av karrieren. Deretter sammenlignet de det med stjernenes nåværende utseende, og det er tydelig at resultatet er bemerkelsesverdig realistisk. Resultatet er virkelighetstro.

«Det er noe veldig troverdig med dette filteret. Man kan virkelig se fettforbrenningen, tinningen som huler seg ut, nasolabialfoldene som blir dypere», sa hudlege Marie Jourdan til avisen Le Parisien . Ifølge hennes ekspertøye er dette filteret ganske overbevisende. Det er ikke oppspinn. «Vi er ikke alle like når det gjelder aldring», minner spesialisten oss på, og legger vekt på etniske, genetiske og dermatologiske faktorer.

Dette AI-forbedrede aldringsfilteret trener oppfatningen vår av et ansikt som samfunnet stadig demoniserer, samtidig som det tilbakestiller tankesettet vårt. Fordi det tross alt, til tross for bioaktive serumer og hudpleieprodukter gjenopplivet fra filmen «The Substance», er umulig å kontrollere sitt eget speilbilde. Og enda mindre å kjempe mot livets naturlige gang.