«Takk for at du viste dette»: en influencer avslører hva som egentlig ligger bak treningsbildene

På sosiale medier gir treningsbilder ofte inntrykk av «perfekt skulpturerte» kropper. Noen innholdsskapere søker nå å vise en mer nyansert virkelighet. Dette er tilfellet med treningsinfluenseren Emily Barker, som nylig delte en melding på Instagram der hun minner folk om at bildene som sees i nyhetsstrømmer ikke alltid gjenspeiler kroppens virkelighet i hverdagen.

En sammenligning mellom to bilder av samme kropp

I et innlegg som gikk viralt, viser Emily Barker to versjoner av seg selv: et posert bilde, typisk for bildene man ser i treningsinnhold, og et annet tatt i en mer naturlig positur. Hun ledsager disse bildene med et klart budskap: «Treningskroppen du forventer å se mens du skroller gjennom feeden din kontra versjonen du ser når du ser deg tilbake i speilet.»

Med andre ord, kroppen vi ser når vi blar gjennom sosiale medier tilsvarer ofte en bestemt holdning, vinkel eller iscenesettelse, mens kroppen vi observerer i speilet daglig, rett og slett er den i sin naturlige posisjon.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Emily Barker (@emxbarker)

Bilder ofte laget for sosiale medier

Eksperter på sosiale medier påpeker jevnlig at mye innhold på nett er avhengig av poseringer, spesifikke vinkler, nøye utformet belysning og noen ganger retusjering. Disse elementene kan forvandle oppfatningen av en kropp i et bilde.

Ifølge flere analyser av Instagram-bruk spiller iscenesettelsen av bilder en sentral rolle i hvordan brukere presenterer utseendet og livsstilen sin på nett. Når det gjelder trening, kan holdning endre kroppens utseende drastisk: å spenne magemusklene, bøye ryggen eller justere hofteposisjonen kan fremheve muskler eller glatte ut visse områder. Det er nettopp denne kontrasten Emily Barker ønsket å fremheve.

Et budskap mot konstant sammenligning

I meldingen sin oppfordrer Emily Barker først og fremst internettbrukere til å ta et skritt tilbake fra bildene de ser på nettet. Hun skriver spesielt: «Hvis du blar gjennom Instagram-kontoen din og ønsker deg og lurer på hvorfor kroppen din ikke ligner på alle jentene du ser på feeden din ... er det fordi de ikke viser deg den fulle versjonen av seg selv .»

Med andre ord viser bildene som legges ut ofte en nøye posert versjon av kroppen, ikke det naturlige utseendet vi ser mesteparten av tiden. Denne observasjonen knytter seg til en bredere debatt om sosiale mediers innvirkning på kroppsbilde.

Sosiale medier og kroppsbilde

Flere studier har undersøkt sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og kroppsbilde. En vitenskapelig oversikt publisert i tidsskriftet Body Image fremhever at «gjentatt eksponering for idealiserte kroppsbilder på sosiale medier kan bidra til sosiale sammenligninger og kroppsmisnøye hos noen brukere».

Annen forskning viser også at sammenligning med bilder lagt ut av andre brukere er en av de vanligste mekanismene på disse plattformene. I denne sammenhengen velger noen innholdsskapere å legge ut mer realistiske bilder for å vise frem kroppens naturlige variasjoner.

«Din avslappede versjon er fortsatt den sanne versjonen av deg.»

I resten av meldingen sin understreker Emily Barker at kroppen i sin naturlige holdning er den vi ser mesteparten av tiden. Hun skriver: «Din avslappede versjon av deg er den deg du ser 99 % av tiden, og den er ikke mindre verdig enn den versjonen du poserer for et bilde med.»

Hun oppfordrer også folk til ikke å analysere hver eneste detalj av kroppen sin, spesielt ikke magen, og minner dem om at de utfører viktige funksjoner, og at det er normalt at utseendet deres varierer avhengig av holdning. Denne meldingen er en del av en bredere trend på sosiale medier, der noen influencere søker å fremheve forskjellene mellom poserte bilder og mer naturlige øyeblikk.

Med dette innlegget minner Emily Barker oss om at treningsbildene som deles på sosiale medier ofte bare representerer et enkelt, nøye posert øyeblikk. Kroppen som er synlig på disse bildene er ikke nødvendigvis den vi ser hver dag. Budskapet hennes oppfordrer oss til å sette sammenligninger i perspektiv og erkjenne at kroppens naturlige variasjoner – når man er avslappet, sitter eller er i bevegelse – er en del av alles virkelighet.