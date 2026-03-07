«Jeg veier 100 kg og er 1,68 m høy»: Hun omfavner stolt kroppen sin uten å nøle.

Å akseptere kroppen sin, ha det gøy med mote og ignorere forsiktighet: det er målet Tania Piombino ( @taniamakeuplus) har satt seg selv . Innholdsskaperen, som følger av hundretusenvis av abonnenter på Instagram, beviser hver dag at stil og selvtillit ikke har noe med størrelsen på et merke å gjøre.

En innholdsskaper som hyller kropper slik de er

I videoene sine har Tania Piombino ingen finslipt ord. «Jeg veier 100 kg og er 1,68 m høy», sier hun enkelt. Denne uttalelsen, langt fra å være en flau tilståelse, blir et manifest. Ved å vise seg selv som hun er, uten retusjering eller late som, forvandler hun det noen fortsatt anser som usikkerheter til ekte styrker.

Med over 338 000 følgere på Instagram og et fellesskap på over 370 000 på TikTok, deler hun sin gledelige og frigjorte visjon om pluss-size-stil daglig. Innleggene hennes tiltrekker seg oppmerksomhet like mye for utseendet sitt som for den positive energien hun utstråler.

Pluss-size-antrekk som utstråler stil

Mote er lekeplassen hennes. Tania utmerker seg i å skape antrekk som fremhever kurvede figurer uten å prøve å skjule dem. Tilsittende kjoler, koordinerte sett, dristigere plagg: alt blir en unnskyldning for å skape inspirerende og tilgjengelige antrekk.

I Reels viser hun hvordan man kan forvandle basisplagg til antrekk fulle av karakter. En strukturert blazer, en tettsittende kjole eller et streetwear-antrekk kan raskt bli et statement-plagg når de bæres med selvtillit. Tilnærmingen hennes er enkel: mote skal være en glede, ikke et ork. Og fremfor alt, det er ikke avhengig av en bestemt størrelse.

Et sterkt kroppspositivt budskap

Utover klærne har videoene hennes et mye bredere budskap. Tania snakker om kroppen med en åpenhet man sjelden ser på sosiale medier. Strekkmerker, cellulitter, forklemage: alt som ofte er skjult eller retusjert, fremstår naturlig på henne.

Denne måten å vise menneskekroppens virkelighet ufiltrert på bidrar til å endre måten vi ser på disse ekstremt vanlige egenskapene. I stedet for å oppfatte dem som feil, presenterer hun dem som normale deler av livet. Enten hun filmer antrekkene sine mens hun reiser i Costa Rica eller i et urbant streetwear-miljø, viser innholdsskaperen alltid den samme stille selvtilliten. Det er en måte å minne oss på at skjønnhet ikke er begrenset til én enkelt standard.

En innflytelse som påvirker lokalsamfunnet hans dypt

Suksessen til videoene hennes skyldes ikke bare stylingferdighetene hennes. Den hviler først og fremst på den sterke forbindelsen hun opprettholder med fellesskapet sitt. Det florerer av attester under innleggene hennes. Noen abonnenter forklarer at de endelig tør å bruke klærne de elsker. Andre deler at de har lært å se på kroppen sin med mer vennlighet.

Disse kommentarene illustrerer den konkrete effekten innholdet hennes har. For mange er videoene hennes mye mer enn bare motetips: de blir et ekte rom for støtte og oppmuntring.

Et omsorgsfullt og inspirerende fellesskap

Med over 600 innlegg bak seg har Tania Piombino skapt en verden der mote rimer på vennlighet og glede. Hun deler sine hverdagsantrekk, sine reiser, sine shoppingfunn og sine tips for å føle seg bra i klærne sine. Budskapet hennes er klart: å være kurvete eller pluss-size betyr ikke å gi opp stil, dristighet eller kreativitet.

Moralen i historien er at Tania Piombino, ved å erklære «Jeg veier 100 kg og er 1,68 m høy», bare slår fast en sannhet: alle fortjener å bli sett, feiret og kledd med stolthet. Og hvis budskapet hennes er så vellykket, er det kanskje fordi det minner oss om noe viktig: selvtillit er alltid det beste antrekket.

