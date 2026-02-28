Mens hun er gravid danser hun i svimlende hæler og trosser forutinntatte meninger.

På flere centimeter høye hæler og kledd i et lett stoffantrekk beveger den profesjonelle danseren Anais Viola (@dfy_anais) seg grasiøst over dansegulvet, flere måneder gravid. Mens noen gravide må anstrenge seg for å bøye seg ned, beveger denne hælinstruktøren seg med foruroligende letthet. Babymagen hennes er hennes vakreste tilbehør, og ledsager henne med et snev av poesi i hver koreografi, selv den mest energiske.

Feir babymagen på en annen måte

Anais Viola (@dfy_anais) utfører akrobatiske bevegelser , glir over gulvet, ruller hoftene som Shakira, og utfører en split med uanstrengt eleganse. Og som om ikke det var fysisk nok, holder hun takten med musikken i sko verdige Lady Gagas garderobe. Denne profesjonelle danseren, som snakker kroppsspråket perfekt, forvrenger seg med babymagen sin stolt vist frem.

Anais Viola har rytme i blodet, men det er ikke alt: hun har også en baby på flere måneder som svinger inni seg. Med lårhøye støvletter som praktisk talt løsner halsen hennes, et blendende pannebånd med strass og heklede shorts i livet, gjør denne koreografen magen sin til et symbol, en integrert del av showet. Gjennom denne slående kunstneriske forestillingen utfordrer hun lekent forutinntatte meninger om graviditet.

Siden uminnelige tider har gravide kvinner blitt rådet til å være ekstra forsiktige, ikke bevege seg for mye, og beskytte babyen som om den var laget av porselen. I det øyeblikket de vrir seg litt, blir de anklaget for å sette barnets helse i fare, eller til og med mishandle det. Men slutten av svangerskapet er ikke alltid en mørk periode med rekonvalesens. Anaïs er faktisk et levende bevis. Hun kan ikke motstå fristelsen fra radioen. Når lyden fyller studioet, griper den nesten spontant tak i henne og forvandler henne.

Et annet bilde av graviditeten

Generelt anbefales gravide kvinner å delta i skånsomme aktiviteter som yoga, pilates eller vanngymnastikk. Det er imidlertid mindre vanlig å se dem løfte beina over hodet, gjøre piruetter eller gjenskape en musikkvideo til Pussycat Dolls. Likevel opplever alle kvinner graviditet forskjellig. Noen beveger seg i sneglefart og sliter med å bevege kroppen, mens andre fortsetter med aktivitetene sine som om ingenting var galt.

Anaïs, på sin side, skryter ikke av ferdighetene sine overfor vordende mødre ved å si : «Se hva jeg kan gjøre.» Hennes hverdag er som et konstant show, og gravid eller ikke, det er fortsatt hennes yrke. Studier støtter til og med påstanden hennes. American College of Obstetricians and Gynecologists presenterer dans som en trygg og gunstig form for trening under graviditet.

Mens noen konservative internettbrukere fordømmer denne sporten og sammenligner denne moderne balletten med «en vulgær striptease», støtter vitenskapen den. Den styrker bekkenbunnen og forbedrer babyens posisjon i livmoren. Den eneste risikoen for babyen, også kjent som deres lille lommekamerat? Å bli en talentfull danser selv.

Å popularisere «hæler», en praksis som fortsatt blir sett ned på.

Klassiske dansere har sin egen kleskode, og Anaïs er intet unntak. Hun bruker ikke ballettøfler med bånd, men heller høyhælte støvler pakket inn i lisser. Ingen trikot pryder figuren hennes, men bevisst lette klær. For i hennes disiplin, som i andre, er kroppen midtpunktet. Denne erfarne danseren er en ambassadør for «hæler», en dansestil som krever høyde og en viss grad av balanse.

Mange kvinner strømmer til studioet hennes, ivrige etter å gjenvinne figurene sine og gjenoppdage imaget sitt. Denne praksisen, som blir anklaget for å være «for suggestiv» eller «for vulgær», er fortsatt dårlig forstått av allmennheten. Likevel er det langt fra å være en «nybegynnerklubbaktivitet». Bare det å gå hele dagen på ti centimeter lange pigger er en sport i seg selv, så det å utføre triks i disse overdimensjonerte skoene er en styrkeprestasjon. Og med en mage som ligner en ballong, vel, det er heroisk.

Selv om kroppen hennes allerede utretter noe helt ekstraordinært, avslører danseren Anais Viola (@dfy_anais) med sin smittende rytme det uendelige potensialet til en kvinne som bærer livet. Babyen hennes, en usynlig partner som likevel tar hennes plass, er hennes drivkraft.