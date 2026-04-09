Som 61-åring poserer og viser denne modellen sin «ekte» kropp, langt fra filtrene.

Den tsjekkisk-svensk-amerikanske modellen og skuespillerinnen Paulina Porizkova har konsekvent snakket offentlig om kroppsbilde og aldring. Gjennom en rekke Instagram-innlegg taler hun for et image fritt for filtre og retusjering, noe som inviterer til en nytenkning av skjønnhetsstandarder.

En ikonisk figur innen mote som feirer tidens gang

Paulina Porizkova etablerte seg på 1980-tallet som en av de ledende skikkelsene i motebransjen. Hun var modell for internasjonale magasiner og samarbeidet med flere kjente merker. I dag bruker hun jevnlig sosiale medier for å ta opp problemstillinger knyttet til alder, kroppsbilde og forventninger til kvinner i offentlige rom. I flere innlegg forklarer hun sitt ønske om å «vise et mer realistisk bilde av aldring, uten å ty til digital retusjering».

Gjør krav på et bilde uten filtre

Paulina Porizkova deler jevnlig bilder ledsaget av budskap om selvaksept og kroppsbilde med alderen. I et intervju forklarer hun at hun ønsker å vise en mer autentisk representasjon av skjønnhet, langt unna de idealiserte bildene som ofte finnes på sosiale medier. Hun nevner spesielt viktigheten av å skille fysisk utseende fra personlig verdi, samtidig som hun understreker at endringene knyttet til tid er en naturlig del av livet. Ifølge henne bidrar uretusjerte bilder til en mer mangfoldig representasjon av kvinners kropper.

Aldring og synlighet i motebransjen

Flere personer i motebransjen har nylig uttalt seg om hvordan alder kan påvirke profesjonell synlighet. Paulina Porizkova påpeker at kvinner noen ganger står overfor spesifikke forventninger til utseendet sitt, spesielt i felt der image spiller en betydelig rolle.

I en kronikk publisert av Vogue diskuterer hun behovet for å utvide representasjonen for å bedre gjenspeile mangfoldet av karriereveier. Disse uttalelsene er en del av en bredere utvikling innen bransjen, der noen merkevarer innlemmer mer mangfoldige profiler i kampanjene sine.

En uttalelse som gir gjenklang i sosiale medier

Paulina Porizkovas innlegg genererer jevnlig reaksjoner på nettet, og mange internettbrukere uttrykker interesse for bilder de anser som mer realistiske. Spørsmålet om visuell autentisitet er gjenstand for økende diskusjon, spesielt med spredningen av retusjeringsverktøy og digitale filtre. For noen observatører bidrar disse diskusjonene til å oppmuntre til refleksjon over hvordan bilder påvirker oppfatningen av kroppen.

Noen internettbrukere påpeker imidlertid at Paulina Porizkova, på grunn av sin bakgrunn som tidligere modell, delvis følger allment verdsatte estetiske standarder, noe som kan føre til en mer nyansert forståelse av budskapet hennes. Selv om kommentarene hennes fortsatt er legitime og bidrar til å åpne opp debatten – enhver kvinne har rett til å eldes og leve med kroppen sin slik hun synes det passer – mener noen internettbrukere likevel at hennes erfaring drar nytte av en større form for sosial anerkjennelse enn kvinner som ikke følger dominerende normer, spesielt eldre kvinner med kroppsform som avviker fra tradisjonelle estetiske standarder.

Til syvende og sist får diskusjoner rundt kroppsmangfold og aldring stadig større plass i media og mote. Synligheten av modeller fra ulike generasjoner bidrar til en gradvis transformasjon av estetiske standarder. Paulina Porizkova er blant dem som oppmuntrer til en bredere representasjon av skjønnhet ved å vise frem uberørte bilder.