Pluss-size kvinner og mat: influenceren Megan Ixim dekonstruerer vedvarende klisjeer

Mange kvinner utsetter seg for diettsalater mens de i hemmelighet drømmer om en dryppende burger eller en seig pizza. Mange nøyer seg med små porsjoner og ber nesten om unnskyldning for å spise med vellyst. Midt blant de «rene jentene» som dekker munnen og sluker grønne juicer, ønsker en influencer en mer avslappet tilnærming til måltidene sine. Megan Ixim (@msgigggles) gjør alt samfunnet alltid har forbudt kvinner: spise helhjertet, uten å telle kalorier.

Nytelse av å spise, en handling med en militant smak

Selv ved bordet, av en grunnleggende nødvendighet, sensurerer kvinner seg selv og berøver seg selv. De favoriserer "sunne" retter mens hjernen deres forsiktig hvisker : "Ta en burger." De spiser mindre porsjoner selv om magen rumler av sult og krever større tallerkener. Enda verre er det at de motstår lokket av en brownie i utstillingsskapet fordi de stadig har blitt fortalt at det å være en matelsker er en dårlig ting. Det som ved første øyekast virker som smakstortur er faktisk en stille respons på samfunnsmessige dikter , en betinging av pålagte normer .

Helt fra ung alder har kvinner alltid lært å beherske seg, mens menn aldri har trengt å stille seg selv det spørsmålet. Mens menn bare bidro til veksten deres, risikerte kvinner kjærlighetshåndtak og «ekstra» kilo. Det var i hvert fall argumentet familien vår brukte da vi ba om ekstra porsjoner eller hadde litt for mye vaniljesaus på sjokoladefondanten vår.

Innholdsskaper Megan Ixim, også kjent som @msgigggles, gir oss hevn for alle gangene vi takket nei til dessert, påstod at vi var mette, og ytret uttrykket : «Jeg kan ikke, jeg passer på vekten min.» Fordi pommes frites, eller til og med tacoer, ikke burde være «juksemåltider» eller «nyttigheter», men vanlige måltider. Hun sluker presset om å være tynn, akkurat som hun sluker pasta carbonaraen sin og XXL-isen sin. Hun er en forkjemper for sunt kosthold, med gaffelen i hånden og kinnene fulle.

Å gjøre maten kortere

Avisartikler og nettpublikasjoner minner kvinner nådeløst om å være forsiktige med kostholdet sitt og å granske alt de putter i munnen. Når sommeren nærmer seg, foreskriver media detox-programmer, « sommerkropps »-oppskrifter og næringsrike snacks. Som om den minste sjokoladebiten ville få oss til å hovne opp som Violet Beauregard i «Charlie og sjokoladefabrikken». Denne selverklærte gourmetentusiasten er fullstendig upåvirket av disse moraliserende uttalelsene. På den annen side er hun veldig mottakelig for en cupcake dekket av ganache, en pizza med fire oster og en generøs jordbærkake.

Mens tynnhetskulturen fortsatt herjer på nettet og gjenoppstår på catwalken, bringer hun et snev av autentisitet tilbake til feedene våre. For henne er formen kun for å lage deilige, nostalgiske godbiter, ikke for å stappe folk i seg. Megan Ixim (@msgigggles) har bestemt seg for å motstå disse påbudene i stedet for å gi etter for fristelsen til en klissete kjeks eller et brett med stekt kylling. Når de ser disse ubeskjedent overbærende bildene, anklager kritikerne henne for selvdestruksjon, men de er langt fra å innse at stereotypier er mer giftige enn pommes frites og sitronmarengspai-smultringer.

Å gjenvinne kroppen og appetitten sin

Gjennom innholdet sitt spiser ikke Megan Ixim bare ufiltrert; hun endrer fortellingen rundt kropp og mat. Fordi bak hver selvsikker bit ligger det et dypere budskap: å ta tilbake kontrollen over valg som for lenge har vært diktert av frykten for andres dom.

Å spise blir da en intim, nesten politisk handling. Det handler ikke lenger om å tilpasse seg ytre regler, men om å lytte til sine egne sanseinntrykk: sult, begjær, metthetsfølelse. Der noen ser overflod, ser hun nyvunnet frihet. Der andre snakker om å «gi seg selv fri», hevder hun ganske enkelt retten til å eksistere uten begrensninger.

Denne holdningen er urovekkende fordi den knuser en dypt forankret myte: at kvinner, og spesielt kvinner i pluss-størrelse, bør være diskrete, selv i måten de spiser på. Ved å okkupere plass og nyte maten uten å gjemme seg, utfordrer hun disse uuttalte forventningene og fremhever en ofte glemt sannhet: ingen skal måtte fortjene måltidet sitt.

«Spis livet ditt før det spiser deg.» Dette filosofiske mantraet, gjenopplivet fra Tumblr-sidene i ungdomstiden, får en helt ny betydning. Så i stedet for å veie hvert gram mat, fokuser på lykken du opplever med måltidet ditt. Og hvilken bedre måte å formidle dette budskapet på enn med en selfie tatt midt i en bit?