Denne modellen identifiserer seg som «mellomstor» og deler selvsikkert utseendet sitt.

Kroppspositiv
Fabienne Ba.
Modellen Alexi Daien etablerer seg gradvis som en fremtredende stemme i den inkluderende moteverdenen. På sosiale medier deler hun jevnlig utseendet sitt og identifiserer seg stolt som mellomstor. Gjennom innleggene sine promoterer hun en motetilnærming sentrert rundt selvtillit og representasjon av ulike kroppsformer.

En representasjon av mote mellom standard og pluss størrelse

Begrepet «mellomstørrelse» brukes for å beskrive kroppsformer som ikke passer inn i tradisjonelle modellstandarder eller pluss-size-kategorien. Denne betegnelsen, som blir stadig mer synlig i motebransjen, gjenspeiler et ønske om å utvide mangfoldet av kroppstyper som er representert. Alexi Daien er en del av denne bevegelsen, og deler en rekke antrekk som spenner fra hverdagsantrekk til mer sofistikerte silhuetter.

Innholdet hennes fokuserer ofte på klessnitt, stilkombinasjoner og hvordan man tilpasser trender til ulike kroppstyper. Synligheten av mellomstore profiler bidrar til en gradvis utvikling av representasjon innen mote, en sektor som historisk sett er preget av svært standardiserte kroppsidealer.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Alexi Daien (@angelinversace)

Utseende delt på sosiale medier

På sosiale medier legger Alexi Daien jevnlig ut bilder av antrekkene sine, der hun viser frem en rekke moteinspirasjoner. Innleggene hennes inkluderer tettsittende kjoler, minimalistiske ensembler og mer avslappede antrekk. Denne tilnærmingen lar henne tilby stilideer som er tilgjengelige for et mangfoldig publikum, samtidig som hun feirer mangfoldet av kroppstyper.

Utviklingen av sosiale nettverk har bidratt til fremveksten av nye profiler innen mote, noe som gir mer synlighet til innholdsskapere og modeller utenfor tradisjonelle kanaler.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Alexi Daien (@angelinversace)

Økningen i synligheten til mellomstore bedrifter

Konseptet mellomstørrelse er en del av en bredere trend mot mer inkluderende mote. Mange merker har gradvis utvidet størrelsesutvalget sitt for å bedre representere mangfoldet i kvinnekropper. Sosiale medier spiller en betydelig rolle i denne transformasjonen, slik at influencere som Alexi Daien kan dele sin visjon om mote og nå et internasjonalt publikum.

En tilnærming sentrert rundt selvtillit

Innholdet som publiseres av Alexi Daien fremmer jevnlig en positiv tilnærming til selvbilde. Å dele varierte utseender ledsages ofte av et oppmuntrende budskap om å innta en personlig stil, uavhengig av tradisjonelle standarder. Denne tilnærmingen er en del av en bredere trend som verdsetter individuelt uttrykk og mangfoldet av opplevelser innen moteverdenen. Synligheten av mellomstore profiler bidrar til å diversifisere representasjoner og utvide spekteret av referanser som tilbys publikum.

Ved å identifisere seg som mellomstor bidrar modellen Alexi Daien til et standardskifte innen motebransjen. Gjennom utseendet og innleggene sine på sosiale medier fremmer hun en tilnærming fokusert på selvtillit og selvutfoldelse. Innholdet hennes illustrerer den økende interessen for mer inkluderende mote som gjenspeiler et større mangfold av kroppsformer og stiler.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
«Holdning har ingen aldersgrense»: Som 65-åring pålegger hun sin egen definisjon av skjønnhet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

