Denne moren omfavner strekkmerkene sine og formidler et sterkt budskap.

Kroppspositiv
Léa Michel
@brunna.teixeira_ / Instagram

Hva om strekkmerker ble symboler på stolthet snarere enn usikkerheter å skjule? På sosiale medier utfordrer Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) normer ved å vise kroppen sin slik den er etter morsrollen. Hennes enkle og oppriktige budskap resonnerer med tusenvis av mennesker.

Naturlige og selvsikre bilder

Bruna Alves Teixeira deler bilder på Instagram som er langt fra de retusjerte bildene vi vanligvis ser. Som tobarnsmor legger hun jevnlig ut bilder av magen sin med svangerskapsmerker, med synlige strekkmerker, uten filtre eller kunstige tilbehør. På bildene hennes er lyset naturlig, poseringene er enkle, og fremfor alt er alt synlig.

Hun prøver ikke å skjule merkene sine; snarere tvert imot. Vi ser henne ofte løfte toppen, legge hånden på magen, som for å fremheve linjene som forteller historien hennes. Strekkmerkene hennes, med sin sølvaktige glans på huden, er ikke skjult. De blir nesten et sentralt element i bildene hennes, som et symbol på hva kroppen hennes har vært gjennom.

Et sterkt budskap om kroppsaksept

Utover bildene er det ordene hennes som virkelig gir gjenklang. I innleggene sine deler Bruna en fredfull og kraftfull visjon om kroppen etter fødselen. Hun forklarer at disse merkene ikke er feil som skal korrigeres, men snarere spor av liv. For henne forteller de historien om barna hennes, styrken hennes og alt kroppen hennes har oppnådd.

Dette budskapet går imot de ofte polerte og urealistiske standardene i sosiale medier. Det minner oss om at morsrollen forvandler kroppen, og at disse forvandlingene ikke bør sees på som noe som skal viskes ut. Tvert imot oppmuntrer det oss til å se på dem med mer vennlighet, respekt og til og med stolthet.

En bølge av positive reaksjoner

Tilnærmingen hennes resonnerer spesielt sterkt med mange, spesielt nybakte mødre. Kommentarene hennes strømmer inn i innleggene hennes. Mange takker henne for hennes autentisitet, og understreker hvor sjeldent det er å se barselkropper portrettert så realistisk. Noen forklarer til og med at bildene hennes hjelper dem med å endre perspektivet på sine egne kropper.

Meldinger om støtte, identifikasjon og takknemlighet finnes ofte. Et omsorgsfullt fellesskap har gradvis dannet seg rundt innholdet, hvor alle kan føle seg legitime, med kroppen sin slik den er.

Redefinering av skjønnhet etter morsrollen

Gjennom publikasjonene sine bidrar Bruna Alves Teixeira til å endre oppfatninger av kroppen etter graviditet. Hun viser at det ikke finnes én måte å være «vakker» eller «akseptabel» på.

Budskapet hennes er forankret i en kroppspositiv visjon: kroppen din trenger ikke å være perfekt for å være verdig å bli vist, elsket eller respektert. Merker, arr eller forandringer er en del av historien din. Hun minner oss også om at hver kropp utvikler seg forskjellig. Det finnes ingen standard å strebe etter, og heller ingen tidsramme for å «få» noe tilbake. Kroppen din er allerede gyldig, akkurat som den er i dag.

Ved å dele strekkmerkene sine ufiltrert, forvandler Bruna Alves Teixeira det som ofte oppfattes som usikkerhet til et symbol på stolthet. Budskapet hennes er klart: kroppen din fortjener vennlighet, spesielt etter alt den har vært gjennom. Morsrollen visker ikke ut skjønnhet; den omdefinerer den. Og hva om du, i stedet for å prøve å viske ut disse merkene, valgte å se dem annerledes? Som vitner til en unik historie – din egen.

Léa Michel
Léa Michel
Léa Michel
Article précédent
«Det kommer ikke til å stoppe meg fra å leve»: Som 33-åring feirer hun sitt grå hår.
Article suivant
«Holdning har ingen aldersgrense»: Som 65-åring pålegger hun sin egen definisjon av skjønnhet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

