«Stor»: Denne pluss-size-influenceren poserer på stranden for et kroppspositivt budskap

Noen få harde ord var alt som skulle til for å utløse en bølge av myndiggjøring. Stilt overfor hverdagsfettfobi valgte en innholdsskaper for pluss-size selvironikk og egenkjærlighet. Resultatet: et strålende, engasjert og dypt inspirerende budskap.

En vanlig fornærmelse, en uventet reaksjon

Det hele startet med en sørgelig typisk, brutal kommentar lagt ut under en video av henne i bikini. To ord var nok til å oppsummere år med tilfeldig forakt. I stedet for å blokkere eller slette, bestemte influenceren og forfatteren Tova Leigh seg for å reagere annerledes: ved å blotte seg, bokstavelig talt. Hun la ut bilder av seg selv på stranden, i badedrakt, hvor hun så rett frem og inntok en selvsikker positur.

Dette valget er langt fra ubetydelig. Der man kanskje forventer diskresjon eller skam, motsetter hun seg synlighet og stolthet. Hun viser kroppen sin slik den er: levende, i endring, ekte. Ikke for å rettferdiggjøre seg selv, men for å eksistere fullt ut.

Den virkelige kroppen som en politisk respons

I fotografiene sine viser Tova Leigh åpent frem kurvene sine, krøllene sine, magefoldene – den beryktede «sidesøl» som så mye diskurs fortsatt prøver å viske ut. Ved å ledsage disse bildene med kraftfull tekst fordømmer hun hvor lett fettfobi uttrykkes på nettet, beskyttet av anonymitet og avstanden til skjermer.

Hun forklarer at hun konsulterte profilen til personen som kom med kommentaren og oppdaget at det var en liten jente. Dette reiser et avgjørende spørsmål: hvilken emosjonell arv gir vi videre når vi normaliserer ydmykelsen av kvinners kropper? Dette enkle spørsmålet fungerer som et speil som holdes opp for et helt samfunn.

«Din mening har ingen makt over livet mitt.»

I bildeteksten gjentar influenceren en sentral sannhet i kroppspositivitetsbevegelsen: meningene til fullstendig fremmede er verdiløse når de er basert på hat. Hun bekrefter at hun elsker kroppen sin slik den er i dag, ubetinget, uten noen planer om transformasjon for å fortjene respekt.

Det reverserer også den emosjonelle ladningen i fornærmelsen. Ifølge henne avslører grusomhet aldri en feil hos den som er målrettet, men snarere en dyp uro hos den som påfører den. Dette perspektivskiftet tilbyr et verdifullt verktøy for emosjonell beskyttelse til alle fete mennesker (spoiler alert: det er ikke et banneord) som daglig møter dommer over utseendet sitt.

Når kroppspositivitet blir en aktivistisk handling

Å posere i bikini på stranden er ikke en triviell handling for en kvinne i pluss-size. Dette rommet, ofte opplevd som fiendtlig, blir her en scene for aktivisme. Ved å bruke en standard badedrakt, uten retusjering eller iscenesettelse, deltar Tova Leigh i normaliseringen av fete kropper, som allerede per definisjon er normale kropper.

Innleggene hennes fungerer som visuelle slagord. De gir mot til de som ennå ikke tør å ta plass, vise seg frem, nyte livet. De minner oss om at retten til fritid, synlighet og glede ikke er betinget av størrelse.

Systemisk fettfobi er fortsatt altfor utbredt.

Designeren påpeker også at fettfobi ikke er begrenset til kommentarer på nettet. Den gjennomsyrer profesjonelle, medisinske og sosiale sfærer. Vanskeligheter med tilgang til helsetjenester, diskriminering i ansettelser, utilstrekkelig infrastruktur: problemet er ikke den fete kroppen i seg selv, men systemet som nekter å inkludere den. I årevis har engasjerte forfattere og kollektiver fordømt denne strukturelle volden og etterlyst et kollektivt og varig perspektivskifte.

En essensiell motfortelling til ultratynnhetens tilbakekomst

Denne uttalelsen kommer i en tid hvor ekstrem tynnhet gjør et sterkt comeback innen mote og popkultur, drevet av nye trender og løsninger som presenteres som mirakuløse. Stilt overfor dette presset blir det kroppspositive og uhemmede innholdet fra pluss-size-skapere et sårt tiltrengt friskt pust.

Med et snev av ironi avslutter Tova Leigh med å påpeke at hat også gir næring til algoritmer. Jo mer kritikk hun får, desto mer synlig blir innholdet hennes, og desto mer sirkulerer budskapet hennes. En strålende måte å gjøre vold om til en maktfaktor, og å minne oss på at egenkjærlighet kan være en kraftig form for motstand.