Drømmer du om å drukne? Her er hva det kan bety.

Det stigende vannet, overflaten tilsynelatende utenfor rekkevidde, og så våkner det med et rykk: drømmer om å drukne kan være spesielt levende. Er det virkelig et skjult budskap i det? Vitenskapelig forskning tilbyr en mer nyansert tolkning, og en som er mer forankret i hverdagen din.

Mareritt, et speil av det våkne livet

For å bedre forstå hva som skjer i drømmene våre, fokuserte forskerne Geneviève Robert og Antonio Zadra fra Universitetet i Montreal på innholdet i marerittdrømmer. Studien deres, publisert i 2014 i tidsskriftet Sleep , er basert på et stort korpus: 572 deltakere registrerte drømmene sine i to til fem uker, totalt nesten 9800 beretninger. Blant disse ble 253 mareritt og 431 marerittdrømmer studert i detalj. Dette arbeidet er uvurderlig for å bevege seg utover forutfattede tolkninger og observere temaene som virkelig går tilbake under søvnen vår.

Hvorfor drømme om å drukne?

Resultatene viser at mareritt ofte er knyttet til truende situasjoner. Fysisk aggresjon topper listen over observerte scenarier, mens konflikter med andre dominerer mareritt. Frykt er åpenbart til stede, men det er ikke den eneste følelsen som uttrykkes. Tristhet, sinne eller frustrasjon kan også spille en betydelig rolle.

I denne sammenhengen kan en drøm om drukning knyttes til en følelse av trussel, overveldelse eller maktesløshet. Du kan føle at du har for mye å håndtere, er prisgitt en situasjon, eller ikke lenger har full kontroll over en avgjørelse. Vannet som omslutter deg kan da være en veldig personlig refleksjon av hva som tynger deg ned når du er våken.

Er drømmer en forlengelse av bekymringene dine?

Dette er en av hovedveiene som forskerne utforsker: kontinuitetshypotesen. I følge denne tilnærmingen er ikke drømmene våre frakoblet fra hverdagen vår. Snarere kan de utvide visse bekymringer, følelser eller opplevelser vi hadde i løpet av dagen. Med andre ord finnes det ingen universell tolkning som «å drømme om å drukne = sånn og sånn». Kontekst er enormt viktig.

En intens periode på jobb, et komplisert forhold, en vanskelig avgjørelse eller rett og slett en følelse av å være overveldet kan påvirke innholdet i nettene dine. Hjernen din kan da skape en følelse av å være «senket» uten at drømmen nødvendigvis inneholder en mystisk beskjed å tyde.

Hva om vann representerte følelsene dine?

Du har sikkert hørt at vann symboliserer følelser i drømmer. Denne tolkningen er veldig gammel og finnes i ulike kulturelle tradisjoner. Den kan være interessant for personlig refleksjon, men den er ikke basert på vitenskapelig validering. Drømmeordbøker som gir en fast betydning til hvert symbol kan derfor ikke diagnostisere din emosjonelle tilstand.

I stedet kan du stille deg selv noen enkle spørsmål: Går du gjennom en travel periode for tiden? Føler du at du mangler kontroll? Får en situasjon deg til å føle at du beveger deg for fort? Drømmen blir da et utgangspunkt for å lytte bedre til deg selv, snarere enn en spådom som skal tas bokstavelig.

Når fortjener disse drømmene din oppmerksomhet?

En og annen drøm om drukning er ingenting å bekymre seg for. Men hvis det gjentar seg regelmessig, forstyrrer søvnen din eller påvirker velværet ditt i løpet av dagen, kan det være lurt å snakke med en profesjonell. Det finnes spesielt psykologiske tilnærminger som er spesielt utviklet for å støtte folk som opplever tilbakevendende mareritt.

En annen situasjon man ikke bør overse: hvis du ofte våkner med en følelse av kvelning eller reelle pustevansker, er det best å søke legehjelp for å sjekke at en søvnforstyrrelse ikke er årsaken.

Å drømme om å drukne betyr ikke nødvendigvis at en spesifikk hendelse er i ferd med å skje, og heller ikke at en kodet melding venter på deg i søvne. Dette scenariet kan ganske enkelt gjenspeile en periode der noe får deg til å føle deg overveldet eller som om du mister grepet. I stedet for å søke etter en universell betydning, se på hverdagen din. Drømmen din inneholder kanskje ikke svaret, men den kan invitere deg til å tenke over hva som i dag fortjener din oppmerksomhet og balanse mest.