Frykt for havet: hva det kan antyde om visse personlighetstrekk

Hvis havet for deg ikke bare er et vannområde hvor du kan svømme og dykke, men snarere et fiendtlig miljø som yrer av tentakler og farer, gir det noen ledetråder om personligheten din. Din frykt for havet, utover å tvinge deg til å bli på kysten under en hetebølge, avslører også en del av din psykologiske profil. La oss dykke ned i dypet av identiteten din.

En frykt som går langt utover svømming

For noen mennesker er ikke havet synonymt med frihet, endeløse horisonter og ferier . Det er et mystisk, ukontrollerbart territorium hvor du ikke kan se bunnen eller hva som kan dukke opp fra dypet. Denne frykten har til og med et navn: thalassofobi. Og i motsetning til hva mange tror, handler det ikke bare om å være redd for vann.

Noen mennesker nekter båtturer, unngår cruise eller føler seg dypt urolige når de konfronteres med bilder av dyphavet. Denne reaksjonen kan virke overdreven for de som elsker å svømme, men den avslører ofte en spesiell måte å oppfatte verden på. Selv om statistikken om denne fobien fortsatt er uklar, er profilen til de som lider av den ganske tydelig. Det er relativt enkelt å skissere deres psykologiske portrett uten å ty til generaliseringer.

Et sterkt behov for å kontrollere sine omgivelser

Ifølge psykolog Brandy Smith, som spesialiserer seg på angstlidelser, sliter folk som er redde for dypt vann ofte med å takle usikkerhet. «Disse menneskene har ofte en bredere tendens til å ville kontrollere omgivelsene sine og er ukomfortable med det de ikke kan forutse», forklarer hun på sidene i Parade magazine.

Havet legemliggjør alt utenfor vår kontroll: dybde, strømmer, begrenset sikt, usynlig dyreliv og forræderske bølger hvis høyde er umulig å anslå. For de som liker å planlegge, organisere og opprettholde kontroll over hendelser, kan denne uforutsigbare enormheten bli spesielt skremmende.

En fantasi i full fart

De som har sjøskrekk er generelt ganske fantasifulle. Der noen kanskje ser for seg en enkel svømmetur, maner de umiddelbart frem de mest alarmerende scenariene, som kan konkurrere med de i skrekkfiksjon. En bølge blir en potensiell trussel. En skygge under vann forvandles til en forstyrrende skapning. En båttur kan gi opphav til dusinvis av katastrofale hypoteser.

Denne tendensen til å forutse det verste er ikke begrenset til havet. Den kan også manifestere seg i andre hverdagssituasjoner, spesielt hos personer som er utsatt for angst eller grubling. «En person med en livlig fantasi kan generere en rekke ubehagelige scenarier, som bare vil forverre frykten deres», forklarer Dr. Smith. «Denne personen vil sannsynligvis også innta en 'ja, men ...'-holdning under en samtale med noen som prøver å berolige dem», utdyper hun.

Sterk følsomhet for risikoer

Et annet vanlig kjennetegn er økt årvåkenhet med tanke på fare. Folk som frykter dypt vann søker ofte instinktivt informasjon om ulykker til sjøs, drukningsulykker eller dyreangrep. De gransker nyhetsartikler om sitt fremtidige feriemål og unngår steder der liv allerede har gått tapt.

Denne søken etter kunnskap ender imidlertid noen ganger opp med å ha motsatt effekt. I stedet for å berolige, mangedobler den angsten ti ganger. «Denne søken etter informasjon kan øke angsten fordi den er partisk mot forferdelige historier eller verst tenkelige scenarioer», understreker Brandy Smith. Ved å stadig utsette oss for de mest sensasjonelle fortellingene, ender hjernen opp med å overvurdere de faktiske risikoene og ytterligere forsterke frykten.

En viss rigiditet når det gjelder sikkerhetsbegrepet

Et annet ofte observert trekk er vanskeligheter med å gjenkjenne apparater som kan redusere risikoer. For de mest engstelige personene virker selv de mest pålitelige sikkerhetstiltakene utilstrekkelige. Dr. Smith bemerker at noen personer med thalassofobi sliter med å forestille seg at det er mulig å nyte vannet trygt med riktig tilsyn, redningsvest eller flyteutstyr.

«Denne personen kan ha vanskelig for å tro at det finnes trygge og konsekvente måter å være på dypt vann på», forklarer hun. «De tenker kanskje at folk rett og slett var heldige når ingenting galt skjedde med dem.»

Kan denne frykten temmes?

Den gode nyheten er at denne frykten ikke er uunngåelig. Eksperter anbefaler gradvis eksponering snarere enn en plutselig konfrontasjon. Å observere havet fra stranden, gå i ankeldypt vann, svømme i et dypt basseng eller delta i en aktivitet under oppsyn er alle tiltak som kan bidra til å gjenvinne selvtilliten.

Som Brandy Smith minner oss på, er ikke målet å bli en avgrunnseventyrer over natten, men å lære å skille mellom reelle farer og scenarier vi har innbilt oss. For ofte er det ikke havet i seg selv som skremmer oss, men alt vi projiserer på dets usynlige dyp.

Selv om thalassofobi kan være svekkende, er det noen ganger ledsaget av verdifulle egenskaper som sterk evne til forventning, en skarp observasjonsevne, en fruktbar og kreativ fantasi og økt emosjonell følsomhet. Med andre ord, det som gir næring til frykt kan også være en styrke på andre områder av livet.