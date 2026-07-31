Er måten vi krysser armene på virkelig ubetydelig?

Psyko
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : Magnific

Du krysser sannsynligvis armene flere ganger om dagen uten å tenke over det. Likevel tolkes denne hverdagslige gesten ofte som et tegn på en lukket eller defensiv person. Realiteten er imidlertid mye mer subtil: ifølge psykologer avhenger betydningen av denne holdningen først og fremst av konteksten ... og kan til og med avsløre en uventet kvalitet.

Kryssede armer, en klisjé som dør hardt

I den kollektive forestillingsevnen blir det å krysse armene sett på som å reise en barriere mellom seg selv og andre. Denne holdningen er ofte forbundet med mistillit, uenighet eller mangel på åpenhet. Noen observasjoner ser faktisk ut til å støtte dette. Mer reserverte mennesker har en tendens til å bruke denne gesten oftere, spesielt når de føler seg ukomfortable eller står overfor en vanskelig situasjon.

Det ville imidlertid være en feil å redusere denne stillingen til et enkelt tegn på tilbaketrekning. Du kan like gjerne krysse armene fordi du fryser, fordi denne stillingen er komfortabel, eller fordi den gir en følelse av ro. Eksperter omtaler det til og med som en form for selvkomfort, sammenlignbar med en «selvklem».

En holdning som kan styrke din utholdenhet

En studie fra 2008 utført av forskerne Ron Friedman og Andrew Elliot ved University of Rochester avdekket en overraskende effekt. I eksperimentet ble deltakerne bedt om å løse en bevisst umulig gåte. De som holdt armene i kors fortsatte å lete mye lenger før de ga opp enn de som holdt armene i ro.

Forskerne gjentok deretter eksperimentet med løsbare gåter. Resultatet: Deltakerne med armene i kors presterte bedre, ikke fordi de var mer intelligente, men fordi de holdt ut mer. Det mest overraskende funnet? De frivillige var ikke klar over at holdningen deres påvirket atferden deres. Ifølge forfatterne av studien kunne det å krysse armene ubevisst aktivere assosiasjoner knyttet til besluttsomhet og utholdenhet, og dermed oppmuntre til større innsats når man står overfor en utfordring.

Alt avhenger av situasjonen

Bør vi da forlate ideen om at kryssede armer formidler en lukket holdning? Ikke helt. I en samtale kan denne holdningen faktisk gjenspeile et ønske om å distansere seg, en uenighet eller et ønske om å bevare sin personlige plass. Når en person er fokusert på en oppgave eller tenker alene, kan den samme gesten ganske enkelt fremme konsentrasjon eller engasjement.

Eksperter påpeker også at kroppsspråk aldri er begrenset til én enkelt bevegelse. Ansiktsuttrykk, blikk, stemme og generell kroppsholdning gir langt mer pålitelige ledetråder enn bare armene i kors. Videre spiller kulturelle forskjeller en avgjørende rolle: en gest kan oppfattes svært forskjellig avhengig av land og sosiale normer.

Til syvende og sist er det å krysse armene verken et automatisk tegn på forsvarsposisjon eller et ufeilbarlig bevis på selvtillit. Denne holdningen kan formidle kulde, komfort, et behov for beroligelse, sterk konsentrasjon eller enda større utholdenhet i møte med en utfordring. Før man trekker konklusjoner om noens holdning, er det best å observere deres generelle oppførsel. For når det gjelder kroppsspråk, forteller en enkelt gest sjelden hele historien.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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