Visse søvnmønstre antas å være knyttet til spesifikke personlighetstrekk.

Hva om din favoritt sovestilling avslørte litt mer om personligheten din? En berømt britisk studie forsøkte å etablere koblinger mellom visse nattevaner og ulike karaktertrekk. En spennende teori som er like morsom som den er tankevekkende ... forutsatt at du ikke tar den som absolutt sannhet.

Seks måter å sove på, seks portretter

I 2003 studerte professor Chris Idzikowski, en søvnspesialist i Storbritannia, vanene til omtrent 1000 mennesker. Målet hans var å observere om visse sovestillinger var mer vanlige blant personer med lignende personlighetsprofiler. Den vanligste stillingen, kjent som fosterstilling, innebærer å sove på siden med bøyde ben. I følge denne studien gir personer som inntar denne stillingen noen ganger et inntrykk av styrke, samtidig som de skjuler en stor grad av følsomhet. De har også en tendens til å være reserverte under de første møtene før de blir mer komfortable over tid.

En annen klassisk stilling er tømmerstokken, der man ligger sidelengs med armene langs sidene. Denne forbindes med sosiale, spontane og avslappede mennesker som lett gir sin tillit. Aspirantens stilling, som også ligger sidelengs, men med armene utstrakt fremover, beskriver mennesker som er åpne for andre, men likevel forsiktige. De tar seg god tid før de tar avgjørelser, men står deretter fullt og helt ved valgene sine.

Og hva om din posisjon avslørte litt mer?

Folk som sover på ryggen i soldatstilling, med armene langs sidene, sies å være ganske diskrete, organiserte og krevende overfor seg selv og andre. Sjøstjernestillingen på ryggen, med armene hevet nær puten, forbindes også med oppmerksomme, tilgjengelige personer som foretrekker å lytte fremfor å være i sentrum for oppmerksomheten.

Til slutt vil fritt fall-stillingen, liggende på magen med armene rundt puten, tilsvare ekstroverte personligheter som er komfortable i sosiale situasjoner. Bak denne tilsynelatende selvtilliten vil det imidlertid ligge en viss følsomhet for bemerkninger eller kritikk.

En morsom teori ... men langt fra å være en eksakt vitenskap

Før du trekker konklusjoner om personligheten din, er det best å ta et skritt tilbake. Denne teorien er hovedsakelig basert på selvrapporterte undersøkelser og har ikke blitt bekreftet av solid vitenskapelig forskning. Til dags dato er det ingen enighet om at søvnvanene dine virkelig gjenspeiler karakteren din.

Et annet viktig poeng: få personer holder seg i samme stilling hele natten. Vi endrer naturlig stilling flere ganger i løpet av søvnen, noe som gjør det vanskelig å passe inn i en enkelt profil.

Til syvende og sist er disse portrettene først og fremst en leken måte å observere vanene våre på. Hvis du kjenner deg igjen i en av disse beskrivelsene, kan du gjerne se på det som et lett blunk. Det er fullt mulig å nyte å sove på magen, ryggen eller siden ... rett og slett fordi det er den stillingen du føler deg mest komfortabel i, uten at det avslører noe om personligheten din.