Å følge barnet ditt til et jobbintervju: Generasjon Zs nye vane

Før i tiden oppmuntret foreldre oss på avstand til våre første jobbintervjuer og oppfordret oss til å være ressurssterke. Nå går de gjennom dørene til bedrifter med barna sine og veileder dem når de kommer ut i arbeidslivet, akkurat som de gjorde de første skoledagene sine.

Er det den nye normen å ta med foreldrene sine på intervju?

Unge voksne nyter tanken på å forlate familiehjemmet for å spise godteri til alle døgnets tider, spille spill hele kvelden, la oppvasken hope seg opp i vasken og være ute til de små timer uten å måtte forklare seg. Til tross for denne tørsten etter uavhengighet, sliter de med å kutte forkleet og stole på foreldrene sine for hver minste oppgave. De ser på foreldrene sine som sine livscoacher, sine personlige rådgivere. De ringer dem når de er fortapt foran vaskemaskinens kontrollpanel, og selv når de er usikre på om hamburgeren deres er ordentlig stekt (plantebasert eller ikke).

Generasjon Z har kanskje chatGPT i lommene, men de foretrekker fortsatt å spørre foreldrene sine direkte om svar. Selv om de liker å oppføre seg voksne, dukker de gamle barndomsvanene raskt opp igjen, spesielt i den ukjente arbeidsverdenen. For å imponere på jobbintervjuer kommer disse unge voksne med en lykkeamulett som tar opp mye mer plass enn en kløverformet nøkkelring. De går inn i bedrifter i følge med foreldrene sine, som ikke lenger bare slipper dem av på parkeringsplassen. Og dette er langt fra uvanlig.

Ifølge en fersk undersøkelse innrømmet en fjerdedel av jobbsøkere i generasjon Z, i alderen 18 til 27, at de tok med seg en forelder til jobbintervjuet. Dette har ført til sukk fra eldre generasjoner, som peker på en «avhengig generasjon». Foreldre, på sin side, følger barna sine til intervjuer med ledere, omtrent som de gjorde til barnelegetimer.

En praksis som splitter generasjoner

Selv om denne praksisen kan virke litt morsom, irriterer den også eldre generasjoner – de som frimodig søkte jobber, som tvang seg inn i stedet for å presse på, og som jobbet av nødvendighet fra de var 16 år. Babyboomere og de før dem er rasende over det de kaller et «omsorgsritual». Arbeidsmarkedet har imidlertid utviklet seg betraktelig og blitt mer konkurransedyktig i mellomtiden. Mellom den forestående ankomsten av AI, hard konkurranse og de endeløse kravene til visse stillinger, føler unge mennesker behov for forsterkninger.

Foreldre er ikke der for å spille advokater og føre barnas sak, men rett og slett for å gi dem den legitimiteten de noen ganger mangler og minne dem på at de hører til. Selv om foreldre fører tilsyn med leksene i skoleårene, utvider de noen ganger denne praksisen utover ungdomstiden. Noen av dem, som viser subtile tegn på «helikopterforeldrerollen», nøler ikke med å ta initiativ til å sikre barna sine en stabil og trygg fremtid. Faktisk sier 75 % av Generasjon Z at en forelder allerede har sendt inn jobbsøknaden deres på deres vegne. Enda mer overraskende innrømmer 65 % at de har delegert en jobbsøknadstest til en forelder, som om det var en enkel historiepresentasjon.

Og når barna deres er i arbeid, klager til og med de mest dristige foreldrene til arbeidsgiverne sine og krever bedre anerkjennelse og fleksibel arbeidstid. Dette scenariet har allerede utspilt seg for to av tre barn i generasjon Z. Noen foreldre ser fortsatt på barna sine som hjelpeløse babyer, mens andre bare forblir tilskuere til karrieren deres.

Hvordan ledere oppfatter det

Å ta med en forelder på jobbintervju virker utenkelig for mange av oss. Vi vil heller ha hjertebank, svette håndflater og en klump i halsen enn å møte opp med moren vår som en barnehagebarn. Vi ville være redde for at det ville skade sjansene våre og gi et dårlig inntrykk. Likevel er ikke ledere helt imot denne foreldrenes tilstedeværelse i denne bedriftens én-til-én-samtaler.

Ifølge dem kan foreldre gi saftige detaljer om kandidatene sine og gå dypere inn i CV-en, som er skrevet for å presentere kandidaten i best mulig lys. «Deres villighet til å dele barnets styrker og svakheter kan gi meg informasjon jeg aldri ville ha oppdaget ellers», observerer Gene Marks, en liten bedriftseier, i et intervju med The Guardian . Selv om foreldre er fulle av ros for barna sine, er de også de første til å klage over latskapen sin, påpeke uorganiseringen sin og innrømme det unevnelige. «Som rekrutteringsansvarlig vil du høre disse klagene for å få et klarere bilde av barnets sanne personlighet og potensialet deres som ansatt», forklarer lederen.

Å gå på jobbintervju er aldri særlig betryggende, og under slike omstendigheter er foreldre litt som et levende sikkerhetsteppe. Generasjon Z kan ikke klare seg uten deres tilstedeværelse, og ledere ønsker dem velkommen med åpne armer. Ideelt for å skrape under overflaten av en CV.