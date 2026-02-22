Barn er «mindre tilfredse»: en studie forklarer årsakene

De har tilgang til mer teknologi, mer informasjon og flere muligheter enn noen gang før. Likevel sier mange barn og tenåringer at de er mindre lykkelige i dag enn de var for ti år siden. Tallene hoper seg opp, og terapeuter bekrefter: noe har blitt skjørt i deres velvære. Og å forstå hvorfor er allerede et skritt mot å iverksette tiltak.

Disse tallene reiser spørsmål.

Ifølge den amerikanske rapporten U.S. Youth Risk Behavior Surveillance (YRBS) fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC), økte andelen elever på videregående skole som rapporterte vedvarende tristhet eller håpløshet fra 30 % i 2013 til 40 % i 2023, med en topp på 42 % i 2021.

Disse dataene gjelder ikke bare perioden etter covid. Spesialister på barneutvikling påpeker at trenden allerede hadde begynt lenge før pandemien. Mellom 2009 og 2019 økte vedvarende emosjonell nød blant elever på videregående skole angivelig med 40 %. I Frankrike og andre europeiske land fremhever lignende undersøkelser en strukturell ubehag blant yngre generasjoner. Med andre ord har helsekrisen forsterket en eksisterende sårbarhet, men det er ikke den eneste årsaken.

Sosiale nettverk: den konstante sammenligningen

Det er umulig å ignorere virkningen av sosiale medier. Mer enn 75 % av studentene rapporterer at de bruker dem regelmessig. Selv om disse plattformene kan fremme kreativitet og sosial tilknytning, utsetter de også unge mennesker for konstant sammenligning.

Liker, kommentarer, popularitet på nett: selvtillit kan bli avhengig av virtuelle indikatorer. Denne søken etter bekreftelse er spesielt skadelig for tenåringer, hvis identiteter fortsatt er under utvikling. Studier har etablert en sammenheng mellom intensiv bruk av sosiale medier, økt tristhet, trakassering på nett og selvmordsrisiko. I en verden der bilder er nøye filtrert og iscenesatt, blir det vanskelig å føle seg «nok». Likevel fortjener enhver ung kropp, enhver personlighet, ethvert utviklingstempo anerkjennelse og respekt, langt unna urealistiske standarder.

Akademisk press og prestasjonskultur

I tillegg til dette digitale presset kommer presset om å prestere. Karakterer, rangeringer, karriereveiledning, foreldrenes forventninger: suksess ser noen ganger ut til å bli et mål på personlig verdi.

Å vokse opp med ideen om at legitimitet avhenger av resultatene dine kan føre til en konstant frykt for å mislykkes. Å gjøre feil er imidlertid en integrert del av læringen. Når suksess blir en nødvendighet for å definere ens identitet, setter angsten inn. Mange tenåringer internaliserer ideen om at de må utmerke seg, skille seg ut og planlegge for fremtiden sin veldig tidlig. Denne mentale byrden tynger deres velvære tungt.

En mer uttalt innvirkning på jenter

Internasjonale organisasjoner som UNESCO slår alarm om den spesifikke virkningen sosiale medier har på jenter. Press knyttet til utseende, stereotypier, hyperseksualisering, konstant konkurranse: det digitale miljøet kan undergrave selvtilliten deres.

Måten folk ser på kroppene sine, populariteten sin og den måten de følger urealistiske skjønnhetsstandarder på forsterker følelser av utilstrekkelighet. Denne konteksten påvirker også utdannings- og karrierevalgene deres, og forsterker visse begrensende mønstre. Å verdsette mangfoldet av kropper, talenter og ambisjoner blir da avgjørende for å gjenopprette selvtilliten.

Fellen av tvungen lykke

Ironisk nok kan foreldres oppriktige ønske om å se barna sine lykkelige noen ganger legge ekstra press. Når tristhet, sinne eller frykt oppfattes som følelser som bør unngås for enhver pris, lærer unge mennesker å undertrykke dem.

Alle følelser tjener et formål. Frykt kan beskytte, sinne kan signalisere urettferdighet, og tristhet kan hjelpe oss med å bearbeide tap. Psykologer understreker at det å lære å gjenkjenne og regulere følelser styrker motstandskraften langt mer enn en søken etter evig lykke. Et veltilpasset barn er ikke et som aldri opplever nød, men et som forstår at følelsene deres er gyldige og støttes.

Kort sagt, allestedsnærværende skjermer, en prestasjonskultur og sosialt og emosjonelt press: disse kombinerte faktorene forklarer delvis nedgangen i velvære som har vært observert i over et tiår. For å snu denne trenden etterlyser eksperter mer realistisk emosjonell utdanning, regulering av giftig digital eksponering og en omdefinering av suksess. Fordi oppfyllelse ikke stammer fra perfeksjon, men fra en balanse mellom høye standarder, støtte og autentisitet.