Denne kvinnen, som er mor og eliteutøver, omdefinerer konseptet balanse.

Becs Gentry, mor, ultraløper og Peloton-trener, omdefinerer balansen mellom morsrollen, parforhold og atletisk prestasjon ved å si autentisk at en ekte «perfekt balanse ikke finnes».

Ingen perfekt balanse, men tydelig definerte prioriteringer.

I et nylig intervju med People magazine diskuterte HOKAs nye globale merkevareambassadør sin personlige visjon om «balanse». Hun presiserte at hun setter ordet i anførselstegn fordi det etter hennes mening ikke finnes en virkelig perfekt balanse mellom livets ulike områder. I stedet for å søke absolutt harmoni, velger hun å akseptere at noen prioriteringer midlertidig vil prioriteres fremfor andre: hennes intensive trening, familielivet eller støtten hun gir partneren sin.

Denne realistiske tilnærmingen gir henne friheten til å navigere mellom sine atletiske forpliktelser – fra krevende ultraløp til sine vanlige Peloton-økter – og livet som mor til datteren Talullah, uten å føle skyld. Hun understreker at dette kompromisset lar henne forbli fullt investert i hver av aktivitetene sine, samtidig som hun pleier lidenskapen for løping og båndet med familien.

En sammensveiset duo som bytter på å være i rampelyset

Becs Gentry forklarer at hun er avhengig av partneren sin, Austin Curtis, som hun beskriver som en sann «klippe», for å finne en balanse i sine respektive mål. Når den ene av dem vier seg til en stor utfordring, tar den andre på seg den logistiske og emosjonelle støtten, noe som skaper en essensiell komplementaritet. Denne dynamikken har gjort det mulig for dem å overvinne ekstraordinære øyeblikk sammen, som da Austin Curtis og datteren deres fulgte henne under bragden hennes med å løpe syv maraton på syv kontinenter på syv dager – en utfordring som ville vært umulig å gjennomføre alene.

Ifølge Becs Gentry lar denne gjensidigheten dem unngå utbrenthet og opprettholde en form for harmoni – uperfekt, absolutt, men dypt respektfull overfor hverandres behov og ambisjoner. Hun understreker at dette familiesamarbeidet er det som gjør hennes sportslige prestasjoner ikke bare mulige, men også bærekraftige på lang sikt.

Fra ultraløping til HOKA-pallplasseringer

Becs Gentry ble annonsert som global ambassadør for HOKA i februar 2026, og legemliggjør en visjon for løping som feirer både eliteprestasjoner og gleden til hverdagsløperen, i perfekt resonans med hennes egen utvikling etter fødselen.

Som tidligere deltaker i de britiske olympiske uttakene og en respektert trener, oppfordrer hun til en balansert og bevisst tilnærming til trening. Hun understreker for eksempel viktigheten av å vite når man skal senke tempoet og gi seg selv øyeblikk med frihet: «Legg klokken hjemme og løp rett og slett for fornøyelsens skyld», råder hun, og understreker at disse pausene er viktige for å unngå utbrenthet og opprettholde et sunt forhold til løping, som hun praktiserer like mye for lidenskap som for prestasjon.

Til syvende og sist viser Becs Gentry at man kan være mor og idrettsutøver på toppnivå ved å dyrke frem fleksibilitet og et støttenettverk, i stedet for å forfølge en illusorisk søken etter perfeksjon. Reisen hennes – fra terrengløping til verdensmaraton, inkludert tiden hennes med Peloton – beviser at nøkkelen ligger i å akseptere oppturer og nedturer for å holde seg lykkelig og jordnær.