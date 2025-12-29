Ifølge en erfaren lærer er elever med disse fornavnene de mest urolige.

Studenter som gynger frem og tilbake i stolene sine, forstyrrer timen ved å prate og får irettesettelser i kalenderen sin, ser ut til å ha én ting til felles: fornavnet sitt. På Reddit har en erfaren lærer satt sammen en ikke-uttømmende liste over såkalte forstyrrende studenter, oftere omtalt som «bråkmakere». Og selv de mest melodiøse og poetiske navnene kan være dustene.

Dette er fornavnene som blir mislikt av lærere.

I klasserommet sitter elevene på første rad, lytter oppmerksomt til læreren og rekker opp hånden for hvert spørsmål. Og bakerst i rommet sitter gjengen med rampete barn med sekkene sine, de som i all hemmelighet legger lapper under pultene, lager blåsepistoler av kulepennene sine og snakker uten tillatelse. Disse elevene, anklaget for å forstyrre timene, får advarsler på hver karakterutskrift. Oppførselen deres er lavmålet i skolegangen deres, og foreldrene deres blir oppgitt. Og de med visse fornavn blir oftere stemplet som «rastløse», «forstyrrende» eller til og med «distraherte».

Selv om et fornavn kan påvirke et barns akademiske suksess og utdanningsløp, kan det også bestemme oppførselen deres i klasserommet. I det minste er én lærer overbevist om det. På Reddit samlet hun en liste over navnene på forstyrrende elever – de som regelmessig får irettesettelser og blir assosiert med å bli ansett som bråkmakere. Og ta ikke feil: noen navn høres engleaktige og uskyldige ut, men kan forråde en uforbederlig elev.

Jente vs. gutt: navnene på de rastløse studentene

Disse elevene, som har horn i stedet for glorier, er fullstendig upåvirkelige av lærerens ordre. De gjør akkurat som de vil, og trusselen fra elevrådgiverens kontor har ikke lenger noen effekt på dem. De fikler i stolene sine, morer seg med å dissekere viskelærene sine og improviserer et skikkelig klovnenummer bak tavlen. Når læreren rynker pannen, smiler de lurt og fortsetter å underholde klassen. Det er nok å si at disse navnene bør unngås hvis du vil at barnet ditt skal ha en fredelig og begivenhetsløs skoleopplevelse.

Her er listen over «problemjenter»:

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Tro

Havn

Himmel

Nevaeh

Håp

Treenigheten

Tiffany

Bretagne

Ashley

Engel

Stephanie

Betania

Melinda

Miranda

Keyana

De fleste av disse navnene har en angelsaksisk lyd, noe som ikke er overraskende siden professoren som satte dem sammen underviser i USA. Rangeringen ville helt sikkert vært annerledes i Frankrike. Videre har lærere, etter denne publiseringen, utvidet og supplert listen basert på egen erfaring. Dermed er Barbara, Rose, Mary og Jennifer også blant navnene som lærerne sikter seg inn på.

Her er listen over «problemgutter» (Ducobu er en engel i sammenligning):

Travis

Jage

Dash

Jeremia

Joaquin

Mikael

Julian

Karmin

Logan

Legende

Ashton

Alfonzo

Engel

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

kristen

Landon

Til denne listen kan vi også legge til George, Edward, James, Michael og Brian. Spesiell omtale bør også gå til Kyle, et navn som høres veldig «bad boy» ut. En lærer bekrefter: «Han var en av de verste elevene jeg noen gang har hatt når det gjelder hans forferdelige holdning ... og han var en mobber mot de andre elevene.»

Denne listen bør tas med en klype salt: et fornavn er ikke alt.

Det er ikke snakk om å ta denne listen bokstavelig eller definitivt avfeie disse navnene av frykt for en rekke påkallelser. Et fornavn former personligheten vår, gagner eller hindrer vår profesjonelle karriere, og gir til og med retning til kjærlighetslivet vårt. Vitenskapen har bekreftet det: et fornavn definerer på forhånd hva vi vil bli. Imidlertid er disse navnene, som irriterer lærere bare ved å nevne dem, ikke alltid disponert for uorden og bråk. I virkeligheten kan mange andre faktorer utløse eksplosiv atferd.

Hvis barn er urolige i klasserommet, er det ikke alltid for å provosere eller trosse autoriteter. Noen ganger er det en måte å få oppmerksomhet på, for å eksternalisere det som plager dem , et resultat av en dårlig natts søvn eller et pinlig opprør mot en stressende familiesituasjon. Det kan også være en bivirkning av ADHD.

Barnets navn kan forklare den forferdelige oppførselen deres i klasserommet. Noen ganger må man imidlertid grave litt dypere for å finne den virkelige årsaken. Merking er aldri en god idé (bortsett fra kanskje i notatbøker).