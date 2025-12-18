Fordi hun «ikke lenger ville være mor», tok hun et valg for babyen sin som kunne ha utviklet seg til en tragedie.

I USA har en sjokkerende sak rystet byen Richmond i Kentucky. En 34 år gammel kvinne, Sarah C. Vicker, ble arrestert etter å ha forlatt sin ett år gamle datter alene hjemme i nesten to timer. Begrunnelsen hun oppga til politiet – «Jeg vil ikke være mor lenger» – utløste umiddelbart raseri og misforståelse over hele landet.

En utenkelig handling begått «av utmattelse»

Den 3. desember 2025 ble lokalt politi tilkalt til Big Hill Avenue 129 etter at en rapport indikerte at et spedbarn var alene hjemme, ifølge WKYT . Ved ankomst fant betjentene moren, Sarah C. Vicker, på vei tilbake fra en tur. Hun forklarte at hun hadde forlatt leiligheten sin for å gå til en kirke omtrent 2,5 kilometer unna, og etterlatt datteren sin i lekegrinden.

Ifølge politirapporten skal kvinnen ha uttalt at hun «ikke lenger ville være mor». Før hun dro, skal hun ha lagt igjen et avskjedsbrev til partneren sin, og forlatt leiligheten uten å låse døren eller legge igjen melk til barnet sitt. Den sultne babyen hadde fått sitt siste måltid nesten fem timer før myndighetene ankom.

En høyrisikosituasjon for spedbarnet

I rapporten sin bemerket politiet at babyen hadde blitt plassert i en lekegrind under en 65-tommers TV, noe som utgjorde en ekstra fare ved fall. Ifølge etterforskningen ble barnet etterlatt alene i nesten to timer før nødetatene ble varslet. Heldigvis fant redningsmannskapene spedbarnet i live da de ankom, og de kunne gi øyeblikkelig hjelp.

Moren ble arrestert og varetektsfengslet i Madison County. Hun ble siktet for overgrep av første grad og forlatelse av barn. Løslatelsen hennes var betinget av at hun betalte en kausjon på 10 000 dollar i kontanter. En forberedende høring ble holdt 10. desember.

Myndigheter og opinion i sjokk

Denne historien sjokkerte den amerikanske opinionen dypt, og minnet om tragediene knyttet til noen foreldres nød. Lokale myndigheter understreket at det i USA finnes systemer som lar mødre i nød midlertidig plassere barna sine i trygg omsorg på medisinske institusjoner eller spesialiserte hjem uten å risikere umiddelbar straffeforfølgelse. Barnevernorganisasjoner etterlyser styrket forebyggende innsats knyttet til psykisk helse og støtte etter fødsel.

Sarah C. Vickers sak fremhever nok en gang de psykologiske sårbarhetene som noen mødre kan oppleve i stillhet. Selv om det verste ble unngått for barnet, tjener saken som en påminnelse om at ingen foreldres nød bør ignoreres. Å snakke om det, be om hjelp og finne støtte kan redde mye mer enn et liv: en hel familie.