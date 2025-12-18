Opptil 300 babyer? Den forvirrende virksomheten til velstående kinesere i Amerika

Ultrarike kinesere, fascinert av Elon Musks pronatalistiske teorier, outsourcer sine dynastiske ambisjoner til California. Ved å gjøre omfattende bruk av surrogater og elite sædbanker, søker de å etablere veritable arvelinjer, noen ganger i hundrevis. Denne industrien, avslørt av Wall Street Journal , trosser kinesisk lov og reiser alvorlige anklager om utnyttelse og eugenikk.

Omgåelse av familierestriksjonene som Beijing har innført

I Kina er surrogati strengt forbudt, og par er begrenset til tre barn. Disse restriksjonene avskrekker imidlertid ikke noen magnater, som henvender seg til klinikker i California. Der kjøper de såkalt «premium»-sæd – fra toppidrettsutøvere eller donorer med høy IQ – for omtrent 2500 dollar per prøve, for å inseminere amerikanske surrogatmødre og få barn født som amerikanske statsborgere. Xu Bo, grunnleggeren av Duoyi Network, hevder allerede å ha over 100 barn og har angivelig som mål å få minst 20 sønner for å sikre kontinuiteten i videospillimperiet sitt.

Eksplosjon av markedet for utvalgte gameter

Selv om californisk lov teoretisk sett begrenser antallet barn per donor til 25, blir denne regelen ofte omgått for velstående klienter. Spesialister som Nathan Zhang fra IVF USA snakker om massebestillinger som tar sikte på å skape «genetisk overlegne dynastier», med systematisk bruk av preimplantasjonsgenetisk diagnose for å selektere for visse egenskaper. Milliardæren Wang Huiwu skal ha unnfanget 10 døtre ved hjelp av sæd fra modeller, drevet av et klart ønske om allianser og prestisje.

Juridiske spenninger i Los Angeles

Dommer Amy Pellman har offentlig uttrykt bekymring: I 2023 skal Xu Bo ha møtt via videokonferanse i et dusin saker knyttet til foreldreanerkjennelse, alt mens han bodde i Kina. I Irvine oppdrar barnepiker spedbarnene hans mens han venter på visum. Hans bemerkninger om gutters angivelige «overlegenhet» har skapt harme, selv i retten. Stilt overfor denne praksisen har Beijing annonsert strengere sanksjoner mot surrogati i utlandet, men dette har hatt liten reell innvirkning på disse velstående elitene.

Etiske utskeielser: potensiell incest og kommersialisering av livet

Mangelen på tydelig sporbarhet øker risikoen for incestuøse forhold mellom halvsøsken som ikke er klar over slektskapet sitt. De ofte ugjennomsiktige betalingsordningene for surrogatmødre er også en grunn til bekymring. I USA krever noen senatorer et forbud mot surrogati for kinesiske statsborgere, selv om søknadene har firedoblet seg siden 2014. Kritikere fordømmer dette som åpenbar eugenikk, der barn blir eiendeler som brukes til å fremme dynastiske strategier.

Mot internasjonal regulering?

Disse fedrene er ofte fraværende i barnas hverdag, og investerer kolossale summer i å bygge genetiske linjer. Mellom Kinas strengere reguleringer og ulikheter i amerikansk lovgivning gjenstår et juridisk vakuum. Et økende antall stemmer krever global regulering og streng sporbarhet av donorer for å dempe denne «babyvirksomheten» med dens bekymringsfulle utskeielser.

Kort sagt, bak disse skreddersydde avstamningsordningene ligger et urovekkende skille mellom pengenes makt og lovens grenser. Ved å forvandle forplantning til en investeringsstrategi og barn til instrumenter for arv eller prestisje, utfordrer disse praksisene direkte de etiske verdiene som ligger til grunn for våre samfunn. Saken avslører også manglende evne til nasjonale juridiske rammeverk til å regulere globaliserte reproduksjonsstrømmer, der de rikeste navigerer lovene slik de ønsker.