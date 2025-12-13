Dette er setninger du aldri bør si til barn i juletiden.

Når høytiden nærmer seg, gir mange voksne etter for fristelsen til å bruke julenissen som et forhandlingskort for å få god oppførsel fra barna sine. Men ifølge familiepsykoterapeut Fiona Yassin kan denne typen prat sette varige arr i sinnet til små barn. Her er en rask oversikt over fraser du bør unngå, og hvorfor de bør forvises hvis du vil beskytte barnas velvære.

«Du blir satt på listen over slemme hvis du ikke oppfører deg ordentlig.»

Det er en klassisk juleforberedelse, men Fiona Yassin advarer mot det: det kan forårsake angst, spesielt hos barn som allerede har psykologiske sårbarheter. Å assosiere atferd med frykt ( «du vil bli straffet», «du vil ikke få noen gaver» ) lærer faktisk barn at de er «bedre» når de er flinke – og derfor «verre» når de ikke er det. Faren: de kan feilaktig tro at deres kjærlighet eller verdi er betinget av deres oppførsel. Og denne troen kan bli dypt forankret.

"Julenissen ser på deg, vær oppmerksom."

En subtil, men like angstfremkallende variant. Barnet kan føle seg konstant overvåket og dømt, selv i tilsynelatende ubetydelige øyeblikk. Denne innbilte overvåkingen kan generere stress og til og med hindre barnet i å handle spontant. Julen bør helst være et rom for glede og frihet, ikke et sted for konstant kontroll.

"Gi et kyss/en klem til..."

Selv om det kan virke harmløst, kan det å insistere på at et barn skal kysse eller klemme noen – en besteforelder, tante, venn osv. – undergrave barnets evne til å respektere sin egen kropp og samtykke. Barnet lærer at kroppen deres ikke helt tilhører dem, at de må «adlyde» voksnes forventninger til hengivenhet. I det lange løp kan dette påvirke forståelsen av grenser og retten til personlig rom – viktige lærdommer for deres personlige utvikling.

«Jeg fortjener en ny dessertbit.»

Under høytidsmåltider er det vanlig at en voksen tilfeldig sier: « Jeg fortjener litt ekstra» eller «Jeg fortjente denne desserten». Ifølge eksperten sender denne typen formuleringer et farlig implisitt budskap. Det antyder at glede – i dette tilfellet gleden ved å spise – må «fortjenes». For et barn kan dette innprente ideen om at det å spise eller oppleve glede er betinget, noe som bidrar til å etablere, bevisst eller ubevisst, et skyldfylt eller negativt forhold til mat. På lang sikt risikerer dette å fremme spiseforstyrrelser eller et usunt forhold til glede og kropp.

«Gjør bestemor en tjeneste, spis opp tallerkenen din.»

Under dekke av høflighet og gode intensjoner lærer denne frasen barn å ignorere sine indre følelser – sult, metthet – for å møte andres forventninger. Dette kan overskygge deres evne til å lytte til kroppen sin og forsterke ideen om at det å behage voksne har forrang fremfor deres egne følelser. Oppmuntring, ja. Tvang, nei. Kroppslig autonomi utvikles også ved bordet.

«Er du klar over hvor heldig du er? Det finnes barn som ikke har noe.»

Selv om dette uttrykket er motivert av et ønske om å utvide et barns horisont, minimerer det følelsene deres. Det lærer dem at det er illegitimt å føle frustrasjon eller skuffelse. Sammenligning får imidlertid ikke en følelse til å forsvinne; det stilner den. Å anerkjenne et barns følelser er alltid mer konstruktivt.

«Smil litt, det er jo jul tross alt.»

Selv i julen har et barn rett til å være trøtt, opprørt eller rett og slett rolig. Å påtvinge dem en «riktig» følelse er det samme som å fornekte det de virkelig føler. Å tillate alle følelser, inkludert de mindre gledelige, bidrar til en sunn emosjonell utvikling.

«Vi har strammet inn livreima for å glede deg.»

Med de stigende levekostnadene kan denne uttalelsen virke ærlig, men for et barn kan den forårsake stress og skyldfølelse. Når en gave presenteres som et «familieoffer», kan barnet assosiere sin egen lykke eller ønsker med begrensninger, eller til og med urettferdighet – en forstyrrende følelse når man feirer jul, en tid som skal være festlig og gledelig.

Hvorfor er det viktig å revurdere disse refleksene?

Disse setningene kan virke uskyldige, eller til og med brukt i en humoristisk tone eller som en tradisjon, men ifølge familiepsykoterapeut Fiona Yassin har de potensial til å ha en varig innflytelse på selvfølelse, forholdet til mat, følelsen av trygghet og tillit i familien, eller til og med bevisstheten om respekt og kroppslig samtykke.

Hvis du noen gang har ytret en av disse frasene, ikke få panikk. Målet er ikke perfeksjon, men bevissthet. Å justere språket ditt betyr å tilby barn et roligere, mer respektfullt og tryggere miljø. Julen trenger ikke å være perfekt for å være magisk; fremfor alt må den være mild. Ved å velge positive, oppmuntrende og respektfulle ord gir du mye mer enn gaver: du tilbyr et solid følelsesmessig fundament, en sunn forbindelse til kroppen, til mat, til følelser og til seg selv. Og det er en gave som varer langt utover 25. desember.

Noen tips for å holde julemagien levende, uten stress eller skyldfølelse

Foretrekk samarbeidsforespørsler fremfor trusler: «Kan du hjelpe til med å pynte treet?» i stedet for «Hvis du ikke gjør det, kommer ikke julenissen.»

Anerkjenn positiv atferd uten å gjøre det til et spørsmål om fortjeneste knyttet til gaver – si «Jeg liker det når du hjelper meg, takk» i stedet for «hvis du er snill, får du en gave» .

Snakk om penger og budsjetter når barnet er gammelt nok til å forstå, men uten å legge den psykologiske byrden på dem.

Respekter barns kropper, deres rett til å si nei, selv til en klem eller et kyss – lær dem samtykke fra en veldig ung alder.

Kort sagt, juletiden er rik på følelser, magi og tradisjoner. Denne høytiden bør ikke være synonymt med stress, skyldfølelse eller psykisk press. Ved å velge vennlige ord, fulle av respekt og mildhet, tilbyr du barna dine mye mer enn en materiell gave: du innprenter i dem en følelse av trygghet, selvtillit og en tro på egenverd. På denne måten kan julen forbli en varm og gledelig tid.