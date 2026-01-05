12 sekunder for å få en baby til å sove? Denne videoen skaper oppstyr

Å legge en baby til å sove på bare 12 sekunder: ideen virker nesten for god til å være sann. Likevel gikk en video filmet i en profesjonell setting nylig viralt på sosiale medier. Den viser en sykepleier som beroliger et spedbarn med en serie presise bevegelser. På bare noen få øyeblikk slapper ansiktet av, skuldrene løser seg opp, og roen senker seg.

Korte, men svært kodifiserte gester

I videoen dreier alt seg om presisjon og mildhet. Sykepleieren plasserer babyen vendt mot seg, i en beroligende stilling. Hendene hennes kjærtegner deretter forsiktig spedbarnets varme, lubne kinn. Bevegelsene er regelmessige og rytmiske. Deretter beveger fingrene seg opp mot pannen og tinningene, sensitive områder der berøring kan oppmuntre til avslapning. Bankingen er både delikat og fast. Den lille kroppen, inntil da anspent, ser ut til å gjenvinne en følelse av trygghet, og søvnen tar over.

Slik får du en baby til å sove på 12 sekunder. 😂 pic.twitter.com/8R708ggAOI — Fantastiske videoer ❤️ (@Awesomevideos07) 29. desember 2025

En tidevannsbølge på TikTok og Instagram

Videoen, som opprinnelig ble delt på foreldrekontoer, passerte raskt millioner av visninger. Entusiastiske kommentarer strømmet inn: lettede foreldre, takknemlige nybakte mødre og fedre overrasket over den tilsynelatende effektiviteten. Noen rapporterte at de hadde testet metoden med hell, mens andre snakket om «øyeblikkelig beroligelse» etter timer med gråt. Delinger fra foreldreinfluencere forsterket fenomenet og forvandlet dette tipset til et viktig tema for diskusjoner sent på kvelden blant slitne foreldre.

En inspirasjon hentet fra den medisinske verden

Bak denne summingen ligger et veletablert vitenskapelig grunnlag. Teknikken er inspirert av metoden til Dr. Robert Hamilton, en amerikansk barnelege, som ble popularisert for flere år siden under navnet «The Hold». Opprinnelig innebar denne tilnærmingen å holde babyen i en støttende stilling, forsiktig krysse armene og legge mykt trykk på bestemte områder av ansiktet. Målet: å gjenskape en følelse av kroppslig kontinuitet som ligner på den man opplever i livmoren. Sykepleieren tilpasser her dette prinsippet for svært små barn, spesielt mellom null og tre måneder, en alder hvor behovet for inneslutning og kroppslige signaler er spesielt sterkt.

Mellom entusiasme og forsiktighet

Denne metoden, presentert som «rask og effektiv», har likevel skapt blandede reaksjoner. Noen foreldre rapporterer om mislykkethet, til og med forsterket gråt, og noen internettbrukere går lenger og hevder at videoen er falsk fordi den ble generert av AI.

Helsepersonell oppfordrer imidlertid til forsiktighet: denne tilnærmingen kan hjelpe slitne eller litt overstimulerte babyer, men den er ikke egnet for alle situasjoner. Et sultent spedbarn, et som lider av kolikk eller opplever fysisk ubehag, vil ikke bli beroliget av enkle gester, uansett hvor velmente de er. Eksperter understreker også at denne metoden ikke bør bli det eneste ritualet for å unngå avhengighet av et enkelt søvnmiddel.

Oppsummert har denne videoen den fordelen at den fremhever en tilnærming som sannsynligvis er respektfull overfor babyens kropp. Det er ett forslag blant mange for å navigere gjennom de til tider endeløse nettene, og alltid huske at hvert barn er unikt.