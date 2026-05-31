Denne kvinnens prosjekt for sørgende foreldre berører tusenvis av mennesker.

Å miste et barn er en livsforandrende opplevelse. I USA har Rosann Cassiopi valgt å vie sin tid og ekspertise til å hjelpe familier som står overfor denne sorgen. Prosjektet hennes, som er like følsomt som det er rørende, berører nå tusenvis av mennesker.

Når en brudekjole blir et symbol på ømhet

Noen kjoler forteller flere historier. Dette er visjonen til Rosann Cassiopi, en innbygger i Wisconsin som gjenbruker brudekjoler donert av enkeltpersoner og forvandler dem til «englekjoler». Disse små plaggene er beregnet på spedbarn som døde før eller kort tid etter fødselen. Hver kreasjon er nøye designet for å gi en trøstende tilstedeværelse til familier i en spesielt vanskelig tid. Bak hvert sting ligger ønsket om å hedre et liv, uansett hvor kort det er.

Et nytt oppdrag etter en livsforandring

I tre tiår jobbet Rosann Cassiopi som sykepleier. Da en sjelden nevrologisk sykdom tvang henne til tidlig pensjonering, måtte hun gjenoppfinne hverdagen sin. Med mer fritid bestemte hun seg for å lære å sy. Det som startet som en enkel læreplass ble raskt et sant kall. Siden den gang har hun viet mye av energien sin til å lage disse unike antrekkene.

Mer enn en hobby, en fulltidsforpliktelse

I nesten ti år har Rosann brukt over 40 timer i uken ved symaskinen sin. Denne bemerkelsesverdige dedikasjonen har gjort det mulig for henne å lage hundrevis av «englekjoler». Hennes tilnærming er basert på en enkel overbevisning: små gester kan ha stor innvirkning. Gjennom sitt nitidige arbeid tilbyr hun familier et objekt gjennomsyret av ømhet og respekt i en kontekst ofte preget av stillhet og ensomhet.

Kreasjoner tilbys gratis

Alle kjolene Rosann lager distribueres gratis. De sendes til sykehus og familier i nød. For denne tidligere omsorgspersonen er det en måte å fortsette å ta vare på andre. Bort fra rampelyset forfølger hun diskret sitt engasjement, motivert av ønsket om å gi litt trøst til de som går gjennom en spesielt vanskelig tid.

Et kollektivt prosjekt som tjener familier

Rosann deltar også i den amerikanske foreningen «Real Imprints», som koordinerer Angel Gowns Project. Gjennom et nettverk av lidenskapelige frivillige forvandler organisasjonen donerte brudekjoler til klær for babyer som har dødd av spontanabort, dødfødsel eller kort tid etter fødselen. Denne innsatsen støtter et stort antall familier samtidig som den øker offentlig bevissthet om en virkelighet som fortsatt sjelden diskuteres.

Endre måten vi ser på perinatal sorg

Utover å sy, ønsker Rosann å åpne opp samtalen rundt perinatal sorg. Ifølge henne har «altfor mange foreldre utholdt denne prøvelsen i stillhet altfor lenge.» Ved å tilby disse kjolene håper hun å minne sørgende foreldre på at de ikke er alene. Budskapet hennes resonnerer med mange familier: hver historie betyr noe, hver følelse fortjener å bli hørt, og hvert barn fortjener å bli hedret med verdighet.

Gjennom sin generøse innsats viser denne kvinnen fra Wisconsin at et enkelt stoffstykke kan bli et sterkt symbol på støtte, solidaritet og medmenneskelighet.