Å dra på ferie uten barn: 6 gode grunner til å våge (og uten å føle seg skyldig)

Mange foreldre drømmer i hemmelighet om det: en ferie uten krangler i baksetet eller raserianfall på den varme sanden. En fredelig ferie hvor de kan slappe av hele dagen på en solstol, nippe til cocktailer med utsikt over havet og gå på tur uten å måtte stoppe annethvert minutt. Bortsett fra at de som lar barna sine være hos besteforeldrene for å tilbringe sommerferien som par ofte blir stemplet som «uegnede foreldre» eller «egoistiske». Likevel er det ikke forbudt å ta ferie uten barn.

Å finne seg selv som voksen, ikke bare som forelder

Det finnes ønsker vi ikke alltid tør å si høyt, som å ønske en fredelig ferie eller å nyte sommersolen et annet sted enn overfylte badeland. Foreldreskapet tar så mye plass at vi noen ganger kan glemme hvem vi er utenfor den rollen. Å reise bort uten barna lar oss gjenopprette kontakten med oss selv: vår smak, våre spontane ønsker, våre rytmer. Å sove uten alarm, bestemme reiseruten vår i siste liten, eller ikke bestemme noe i det hele tatt ... det er også en del av det å være voksen.

Sakker ned uten permanent logistikk

Familieferier er ofte fantastiske, men sjelden virkelig avslappende. Menyer må planlegges på forhånd, med tanke på kravene til våre små matkritikere, og alle barnevennlige aktiviteter i nærheten må listes opp. Men fremfor alt må vi tenke på barnas behov. Mellom måltider, pakking av kofferter, overholdelse av en tidsplan og håndtering av uventede hendelser, er hjernen vår konstant i planleggingsmodus. Selv når vi tror vi endelig kan slå oss til ro med en bok på solsengen, forstyrrer barna raskt vår fred og ro. Dette er fordi de krever mye emosjonell oppmerksomhet. Uten barn reduseres den mentale belastningen betydelig, og hvilen blir dypere og mer ekte.

Å gi næring til paret (eller nære forhold) på en annen måte

Når man får barn, går et par ofte over i «koordineringsmodus». Å reise bort sammen kan gi dere muligheten til å gjenopprette kontakten på en annen måte: å snakke uten avbrudd, le friere og dele nye opplevelser. Det handler ikke om å «trekke seg tilbake fra familien», men snarere om å styrke båndet som opprettholder den. Tanken er ikke å «gå tilbake til hvordan ting var før», men snarere å lære å se partneren utover farsfiguren og å gjenopprette kontakten utenfor familieforpliktelsene.

Å virkelig hvile (fysisk og mentalt)

Ja, ferier er også til for å lade opp. Bortsett fra at med små barn i nærheten forblir hvile en fjern drøm. Det er som en luftspeiling i ørkenen: en flyktig illusjon. Du er konstant på vakt fra morgen til kveld. Det er vanskelig å finne fred og ro når et barn liker å putte skjell i munnen. Noen ganger må man innrømme at fullstendig hvile er mer oppnåelig uten umiddelbare forpliktelser. Å sove lenge, lange turer, improvisere ... kropp og sinn restituerer seg annerledes når de ikke konstant blir stimulert.

Bedre å komme tilbake (og noen ganger enda mer tilgjengelig)

En ferie uten barn kan vekke intens skyldfølelse. Det føles som å forlate avkommet eller ofre dyrebar familietid. Å ta en pause skaper imidlertid ikke et tomrom; tvert imot kan det gjøre at du kan komme tilbake mer tålmodig, mer avslappet og mer tilstede. Hvile er ikke en luksus i motsetning til foreldrerollen; det er ofte en måte å navigere det bedre på etterpå.

For å vise at det er normalt å ha behov

Å gi seg selv tid til seg selv er også en måte å gi noe videre på: retten til å eksistere utenom konstant prestasjon. Barn taper ingenting ved å se foreldrene sine ta vare på seg selv. Tvert imot kan det lære dem at alle trenger pusterom. Selvfølgelig er det best å være taktfull og forklare at det ikke er noe «personlig». Det er ikke en måte å straffe dem på eller få dem til å betale for feilene sine; det er mer en måte å styrke familien på. Vi gir dem eksemplet med voksne som foretrekker å prioritere sitt eget velvære i stedet for å gjøre barn til syndebukker.

Å reise bort uten barn forringer ikke foreldrekjærligheten. Det sier heller ingenting om kvaliteten på en forelder. Det sier ganske enkelt dette: å være forelder visker ikke ut hvem du er. Og hva om vi, i stedet for å føle oss skyldige, betraktet disse høytidene som en mulig balanse snarere enn et skammelig unntak?