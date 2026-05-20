I Sør-Korea er disse barselsentrene like fascinerende som de er splittende.

Mens nybakte mødre i de fleste land verden over drar hjem rett etter fødselen, finner de i Sør-Korea tilflukt i etablissementer som er en hybrid av luksushotell og velværesenter. Massasjer, skreddersydde måltider, psykologisk støtte, kroppsbehandlinger ... i disse fredfulle oasene får kvinner kongelig behandling. Et velkomment initiativ, men paradoksalt i et land der fødselsraten synker hvert år.

Hvile etter fødsel, en tusen år gammel tradisjon

I Frankrike og andre vestlige land rekker kvinner knapt å komme seg etter fødselen før de må reise hjem og gjenoppta et hektisk tempo. Bare timer etter at de har født sin lille, rynkete vesen, er de tilbake hjemme uten et øyeblikk for seg selv. I Sør-Korea er ikke hvile en fjern utopi; det er normen. I dette landet, som underviser i demografi så tidlig som i fjerde klasse i håp om å inspirere fremtidige generasjoner til å få barn, tar barselbehandling nesten form av et velvære-retreat. Mødre finner en ro som andre aldri opplever i hybride rom, en verden unna sykehusenes kulde.

De pakker ut bagasjen og barnevognene sine i førsteklasses rom utstyrt med ammeputer, sprinkelser, bleier, kuvøser og brystpumper. I hjertet av disse oppgraderte klinikkene, som skaper en illusjon av ferie, har mødrene ingenting å gjøre annet enn å sove, spise og lade opp. Her er alt utformet for å regenerere mødrenes kropper og belønne dem deretter med hjemmelaget kraft, målrettet massasje og dedikert personale som alltid er klare til å gi lindring. Disse barselsentrene, bedre kjent som «sanhujoriwon», oppsto ikke fra en viral trend eller en forbigående mote. De er en del av en langvarig tradisjon, om enn med en litt mer «markedsføringsorientert» tilnærming.

I følge tradisjonell kinesisk medisin er graviditet og fødsel «energikrevende» og påvirker kvinnens vitale energi i stor grad. Det samme prinsippet, kjent som «zuò yuèzi», antyder også at moren mister sin indre varme. Derfor foreskrives varm, fet mat, spabehandlinger og gjenopprettende søvn i myke laken.

Femstjerners fasiliteter for barselrehabilitering

I Sør-Korea, et land med en av verdens laveste fødselsrater, men som opplevde en uventet økning i fødsler innen 2025, opplever mødre de første dagene av morsrollen under idylliske forhold. Mens Frankrike gradvis stenger fødeavdelingene sine, åpner landet med ti-trinns hudpleie stadig flere barselsentre . Steder der tretthet og mental belastning er fremmede konsepter.

Mødre oppholder seg vanligvis på disse private fasilitetene i én til tre uker. De er ikke foreskrevet av en lege; forespørselen kommer fra mødrene selv og skjer på egen bekostning. Ifølge Statistikk Korea besøker 80 % av nybakte mødre hvert år disse fødesentrene. I løpet av denne karanteneperioden er de alene med barnet sitt. Med en barnehage bemannet av sykepleiere døgnet rundt, eksklusive rom utstyrt med stilige medisinske senger, et ammerom, avslapningsområder og måltider utformet for å møte mødrenes ernæringsbehov, kan mødre strukturere dagen sin slik de synes passer.

Utover å følge en beroligende rutine, har mødre også det sjeldne privilegiet å skape et mer intimt bånd med babyen sin , fritt fra omverdenen. Disse rommene gir inntrykk av å være i en boble, en kokong. Og når babyen begynner å gråte midt på natten, tar sykepleierne over. På denne måten blir de forsiktig kjent med denne rollen og lader batteriene, vekk fra familieforpliktelser.

Livet innenfor veggene til disse barselsentrene

På sosiale medier dokumenterer mange kvinner oppholdene sine på disse barselsentrene, som virker revolusjonerende andre steder, men rett og slett er den logiske fortsettelsen av de ni lange månedene med svangerskap i Korea. De sees i blomstrete nattkjoler, nippende til urtete, spisende fristende måltider, får hodebunnsmassasje eller får påført gelmasker i ansiktet. «Alle mødre fortjener denne typen omsorg», sier @mrs.helenchoe , som er overrasket over at slike tjenester ikke er tilgjengelige i USA.

Noen bor i minimalistiske rom, mens de mer velstående vugger sine nyfødte i private suiter på størrelse med leiligheter. Alternativene varierer også fra et anlegg til et annet. De heldigste kvinnene kan nyte fotografering av den nyfødte, kunst- og håndverksaktiviteter og toppmoderne velværeutstyr. «Pappa kan også bo på stedet», legger @pearljjchoi til, som har opplevd denne førsteklasses fødeavdelingen.

En luksus som ikke er tilgjengelig for alle mødre

Disse barselsentrene er som et fristed for mødre som er utmattet etter fødsel. De fyller på egenhånd et alvorlig hull i barselomsorgen. Noe som er ganske beundringsverdig når man tenker på at 7 av 10 kvinner føler seg desperat alene etter fødselen. For mange kvinner er det imidlertid en drøm som aldri vil gå i oppfyllelse, en ren fantasi. For nei, trygden dekker ikke disse «alt-inkluderende» oppholdene.

Avhengig av fasiliteten kan prisen variere betydelig. En innholdsskaper innrømmet å ha betalt 4784 dollar for 10 dager. I flere videoer fremhever klienter også den svært kommersielle naturen til disse fasilitetene, noe som ytterligere forverrer ulikhetene. Det er her kontrasten blir mest slående. På den ene siden en svært strukturert, nesten industrialisert, barselopplevelse. På den andre siden et samfunn der barselomsorgen i stor grad forblir privat, familiær og ulik. Noen kvinner kan nyte uker med assistert hvile, mens andre befinner seg alene, og klarer søvnløse netter, fysisk restitusjon og de første ukene med amming uten noen reell støtte.

Selv om barselsentre fyller et tomrom i oppmerksomheten som gis til mødres kropper, minner de oss også om at velvære har en pris og utnytter mødres helse.