Å drikke to til tre kaffekopper om dagen kan redusere risikoen for demens, ifølge en studie

Kaffe er en av de mest konsumerte drikkene i verden. Utover sine velkjente stimulerende effekter, kan den også spille en rolle i hjernens helse. En stor studie utført av forskere fra Harvard, MIT og Brigham and Women's University antyder at det å drikke to til tre kopper koffeinholdig kaffe per dag er assosiert med en lavere risiko for demens.

En studie utført på mer enn 130 000 mennesker

For å bedre forstå kaffens innvirkning på hjernens aldring, analyserte forskere data fra mer enn 130 000 deltakere som ble fulgt i omtrent 43 år. Resultatene ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA.

I løpet av denne perioden observerte forskere deltakernes kaffe- og tevaner, samt deres kognitive helse over tid. Analysene viste at personer som regelmessig drakk koffeinholdig kaffe hadde lavere risiko for å utvikle demens sammenlignet med de som drakk lite eller ingenting.

En redusert risiko for demens på omtrent 18 %

Ifølge studiens resultater hadde deltakerne som drakk mest kaffe omtrent 18 % lavere risiko for å utvikle demens i oppfølgingsperioden. Forskerne observerte også at disse deltakerne presterte bedre i gjennomsnitt på visse kognitive tester, inkludert de som vurderte hukommelse og informasjonsbehandlingshastighet. Fordelene virket spesielt uttalte hos personer som konsumerte omtrent to til tre kopper kaffe per dag.

Koffeins mulige rolle

Studiens resultater tyder på at koffein kan spille en rolle i denne potensielle beskyttende effekten. Forskerne observerte faktisk ikke den samme sammenhengen mellom inntak av koffeinfri kaffe og risikoen for demens. Denne forskjellen tyder på at visse forbindelser som finnes i koffeinholdig kaffe, spesielt koffein, kan påvirke hjernens helse.

Koffein er kjent for å virke på sentralnervesystemet og blokkere visse reseptorer involvert i hjernens aldringsprosesser. Forskerne påpeker imidlertid at de nøyaktige mekanismene gjenstår å avklare.

Lignende effekter observert med te

Studien undersøkte også tekonsum. Forskerne fant en lignende sammenheng mellom moderat tekonsum og lavere risiko for demens. Mer spesifikt indikerer resultatene at personer som drakk omtrent én til to kopper te per dag også opplevde en litt langsommere kognitiv nedgang enn de som ikke gjorde det. Disse observasjonene tyder på at visse stoffer som finnes i disse drikkene, som koffein eller noen antioksidanter, kan bidra til å beskytte hjernefunksjonen.

En assosiasjon, ikke bevis på årsakssammenheng

Til tross for disse oppmuntrende resultatene, understreker forskerne at studien deres viser en statistisk sammenheng, ikke en årsak-virkning-sammenheng. Andre faktorer kan også påvirke de observerte resultatene. For eksempel kan personer som drikker kaffe ha andre livsstilsvaner, som et bestemt kosthold, høyere fysisk aktivitetsnivå eller bedre tilgang til helsetjenester. Forskerne gjentar derfor at kaffe ikke bør betraktes som en enkeltstående løsning for å forebygge demens.

Livsstilens rolle i kognitiv helse

Tallrike studier viser at hjernens helse avhenger av flere kombinerte faktorer. Et balansert kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, intellektuell stimulering og håndtering av kardiovaskulære risikofaktorer spiller alle en viktig rolle i å forebygge kognitiv svikt.

Moderat kaffeforbruk kan derfor være en del av et bredere sett med vaner som er gunstige for hjernens helse. For forskere åpner disse resultatene likevel opp interessante veier for å bedre forstå sammenhengene mellom visse mye konsumerte drikker og hjernens aldring.