Rykking av øyelokk: et godartet symptom i de fleste tilfeller

Begynner øyelokket ditt plutselig å rykke av seg selv? Denne lille, ufrivillige flagringen kan være overraskende, noen ganger irriterende eller til og med bekymringsfull. I de aller fleste tilfeller er imidlertid dette fenomenet ufarlig og forsvinner spontant.

Et vitenskapelig navn på et veldig vanlig problem

Denne skjelvingen har et medisinsk navn: øyelokksmyokymi. Det involverer små, ufrivillige sammentrekninger av musklene rundt øyet. Oftest påvirker det det nedre øyelokket, men det øvre øyelokket kan også være involvert. Disse spasmene er vanligvis:

lokalisert til ett øye

intermitterende arbeidere

smertefri

kort varighet, fra noen få sekunder til noen få minutter

Noen ganger kommer disse hjerteslagene tilbake over flere dager, eller til og med noen få uker, uten å indikere et alvorlig problem.

Hvorfor oppfører øyelokket ditt seg?

I de fleste tilfeller er dette symptomet relatert til hverdagslige faktorer snarere enn en sykdom.

Stress og tretthet

Dette er stjerneduoen av triggere. I perioder med mental spenning eller overbelastning blir nervesystemet noen ganger mer følsomt. Som et resultat kan muskler reagere med små, ufrivillige sammentrekninger. Mangel på søvn spiller også en betydelig rolle. En sliten kropp kan bli mer reaktiv, inkludert i øyelokkene.

For mye kaffe eller sentralstimulerende midler

Koffein stimulerer nervesystemet. Å drikke sterk kaffe, sterk te eller energidrikker i rask rekkefølge kan bidra til disse mindre spasmene.

Gjentakende skjermbilder

Datamaskin, telefon, nettbrett … øynene dine jobber hardt hele dagen. Langvarig eksponering for skjermer kan føre til overanstrengte øyne og noen ganger tørre øyne, to faktorer som kan utløse rykninger i øyelokkene.

Tørre øyne

Når øyet mangler smøring, kan irritasjon oppstå. Dette skjer oftere med klimaanlegg, tørr oppvarming, kontaktlinser eller lange timer foran en skjerm.

Hvor lenge varer det?

Gode nyheter: øyelokkmyokymi forsvinner vanligvis av seg selv i løpet av få dager. Det kan noen ganger komme tilbake med jevne mellomrom i flere uker, men forblir godartet hvis:

Det forblir begrenset til øyelokket.

hun lukker ikke øynene helt

Det er ikke ledsaget av andre symptomer

Ofte er det nok å få bedre søvn, senke tempoet eller redusere sentralstimulerende midler for å roe ned situasjonen.

Når bør du oppsøke lege?

Selv om dette fenomenet vanligvis er ufarlig, er det noen tegn som krever legehjelp. Kontakt helsepersonell hvis:

Spasmene vedvarer i flere uker uten bedring.

øyet lukker seg ufrivillig

andre områder av ansiktskontrakten

smerte, rødhet eller hevelse oppstår

Du merker synsforstyrrelser

I sjeldne tilfeller kan mer uttalte og vedvarende sammentrekninger korrespondere med blefarospasme, som krever spesifikk behandling.

Bør vi være bekymret for en nevrologisk sykdom?

Det er en vanlig bekymring, men en enkel, isolert øyelokksrykning er sjelden knyttet til en nevrologisk tilstand. Noen patologier kan inkludere muskulære symptomer, men når det bare er en øyelokksrykning uten andre tilhørende tegn, er årsaken oftest godartet. Med andre ord: dette symptomet er alarmerende, men det indikerer vanligvis ikke noe alvorlig.

Hvordan lindre denne lille nervøse tick?

Noen få enkle trinn kan hjelpe kroppen og øynene med å gjenvinne roen:

nok søvn

reduser kaffe, te eller stimulerende drikker

Ta regelmessige skjermpauser

Bruk 20-20-20-regelen: se ut i det fjerne i 20 sekunder hvert 20. minutt.

Blinker bevisst for å fremme hydrering

Bruk kunstige tårer om nødvendig, etter råd fra en farmasøyt.

Avslapningsteknikker, som dyp pusting eller meditasjon, kan også være nyttige hvis stress er årsaken.

Kort sagt, rykninger i øyelokkene er ofte et subtilt signal fra kroppen: tretthet, belastning, overanstrengte øyne. Ingenting å skamme seg over, ingenting å bekymre seg for. Som oftest er noen få justeringer nok til å få alt tilbake til normalen. Og hvis det vedvarer eller plager deg betydelig, kan helsepersonell berolige deg og veilede deg.