Denne vanlige vanen kan påvirke hjernens helse

Søvn blir ofte presentert som en viktig alliert for ditt velvære, og det er sant. Imidlertid, ifølge noe forskning, er det kanskje ikke bra for hjernen å sove for mye. En fersk studie har gjenopplivet debatten om denne vanen.

Å sove mer betyr ikke alltid bedre.

Vi hører ofte at vi må «restitusjons» oss ved å sove mer, spesielt etter perioder med utmattelse. En studie utført av University of Texas tyder imidlertid på at overdreven søvn kan ha motsatt effekt på kognitiv funksjon.

Forskere har observert at det å sove mer enn ni timer per natt er forbundet med en nedgang i mental ytelse. Hukommelse, resonneringsevner og evnen til å håndtere komplekse oppgaver kan bli påvirket. Disse resultatene gir deg ikke dårlig samvittighet for behovet for hvile, men oppfordrer deg først og fremst til å tenke nytt om balanse snarere enn kvantitet for enhver pris.

Effekter observert på flere hjernekapasiteter

For å komme frem til disse konklusjonene analyserte forskere data fra 1853 friske voksne uten historie med demens eller hjerneslag. Resultatet: de som sov lenge opplevde større vansker på flere kognitive områder. Disse inkluderte hukommelse, visuospatiale ferdigheter (som romlig bevissthet) og eksekutive funksjoner, som er essensielle for organisering, planlegging og beslutningstaking.

Interessant nok vedvarer disse koblingene selv når forskere tar hensyn til andre faktorer som alder eller generell helse. Dette tyder på at overdreven søvn kan være assosiert med en form for akselerert hjernealdring.

Denne koblingen må kvalifiseres i forhold til emosjonell tilstand.

Før du trekker forhastede konklusjoner, er det én viktig faktor som fortjener din oppmerksomhet: rollen til mental helse. Lang søvn er ofte forbundet med depressive symptomer. Og depresjon i seg selv kan påvirke kognitive evner og søvnkvalitet.

Forskere understreker derfor at det ikke nødvendigvis er søvnen i seg selv som er problemet, men hva den kan gjenspeile. Overdreven søvn kan noen ganger være et tegn på emosjonell ubalanse eller dyp mental utmattelse. I denne sammenhengen kan justering av søvnvarigheten bli et verdifullt verktøy, spesielt for personer med humørforstyrrelser.

Å finne din rette balanse

Så, burde du være bekymret hvis du liker å sove lenge? Ikke nødvendigvis. Eksperter anbefaler generelt å sikte på mellom 7 og 9 timer søvn per natt for å støtte kognitiv funksjon. Dette intervallet er bare en retningslinje: alles kropp har sin egen rytme, og hvordan du føler deg er like viktig.

Hvis du føler deg uthvilt, energisk og fokusert, er det ofte et tegn på at søvnen din fungerer bra for deg. Men hvis du sover lenge, men føler deg sliten, mangler motivasjon eller har problemer med å konsentrere deg, kan dette være et signal det er verdt å være oppmerksom på.

Søvn handler først og fremst om kvalitet.

Utover antall timer spiller søvnkvalitet en avgjørende rolle. Regelmessig, gjenopprettende søvn, i tråd med din biologiske rytme, er langt mer gunstig enn lange, men fragmenterte netter. Å ta vare på søvnen din er også å ta vare på hjernen din. Dette innebærer enkle vaner: regelmessige søvnplaner, et beroligende miljø og redusert skjermtid om kvelden. Og fremfor alt krever det at du er nøye med kroppen din. Tretthet, energinivå og humør er verdifulle indikatorer.

Kort sagt, søvn er fortsatt en grunnleggende pilar for ditt velvære. Men som ofte er tilfelle, er balanse nøkkelen. For lite søvn kan svekke deg, men det kan også for mye. Målet er ikke perfeksjon, men en harmoni som respekterer kroppen din og dens funksjoner.