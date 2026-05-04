Hva er den beste sovestillingen? Her er den spesialistene oftest anbefaler.

Anaëlle G.
Leter du etter den ideelle stillingen for en god natts søvn? Kroppen din har kanskje allerede svaret. En studie om søvnvaner viser at én stilling skiller seg ut ... og det er også den spesialister oftest anbefaler.

Sidestillingen, din absolutte favoritt for natten

Ifølge data publisert i PubMed Central er det å sove på siden den desidert vanligste stillingen. Deltakerne tilbringer mer enn halvparten av natten i denne stillingen, omtrent 54 % av tiden. Til sammenligning utgjør det å sove på ryggen litt over en tredjedel av søvnen, mens det å sove på magen fortsatt er svært uvanlig.

Denne suksessen er ingen tilfeldighet. Sidestillingen er en stilling kroppen din naturlig inntar for hvile. Den komplementerer formen din, støtter kroppens naturlige stilling og fremmer generell komfort. Over tid forsterkes denne tendensen enda mer: jo eldre du blir eller jo mer kroppen din forandrer seg, desto mer foretrekker du å sove på siden.

En mer stabil søvn enn du tror

I motsetning til hva mange tror, tilbringer du ikke natten med å vende og vende på deg. I gjennomsnitt endrer personer stilling omtrent 1,6 ganger i timen. Disse bevegelsene er derfor ganske sjeldne og fremfor alt svært flytende. Kroppen din justerer ganske enkelt holdningen instinktivt, uten å forstyrre søvnkvaliteten. Disse mikrojusteringene er til og med gunstige: de bidrar til å forhindre trykkpunkter og opprettholde komfort gjennom natten.

Forskjeller avhengig av profilene

Søvnvaner er ikke like for alle, og kroppen din har sin egen måte å hvile på.

  • Kvinner har for eksempel en tendens til å bevege seg mindre enn menn om natten. Søvnen deres virker ofte roligere, med mindre bevegelse i armer, ben eller overkropp.
  • Alder spiller også en rolle. Yngre voksne har generelt mer urolig søvn, med mer bevegelse. Dette kan være relatert til en mer aktiv metabolisme eller forskjellige søvnsykluser.
  • En annen interessant observasjon: personer med høyere vekt endrer sin generelle stilling sjeldnere, noe som tyder på en viss stabilitet. Imidlertid viser de noen ganger mer lokaliserte bevegelser, spesielt i armer eller rygg, muligens for å tilpasse seg ubehagsfølelser.

Hvorfor det å sove på siden utgjør en forskjell

Selv om spesialister ofte anbefaler å sove på siden, er det ikke bare fordi det er vanlig. Det gir også flere fordeler for kroppen. Å sove på siden kan bidra til å redusere søvnapné, de pustepausene som forstyrrer hvilen. Denne stillingen fremmer også bedre luftsirkulasjon. Den kan også lindre visse spenninger, spesielt i korsryggen, ved å bedre respektere ryggradens naturlige stilling.

En annen fordel: den kan redusere sure oppstøt, noe som gjør den spesielt behagelig etter et måltid eller i tilfeller av sensitiv fordøyelse. Kort sagt, det er en stilling som støtter kroppen din i stedet for å begrense den.

Til syvende og sist, selv om det å sove på siden kan virke ideelt i mange tilfeller, finnes det ingen perfekt sovestilling. Kroppen din er unik, og komforten din er fortsatt den beste indikatoren. Noen sover veldig godt på ryggen, mens andre foretrekker å bytte stilling i løpet av natten. Nøkkelen er å finne en stilling du føler deg komfortabel i. Søvnen din trenger ikke å være perfekt; den må bare skreddersys til deg.

