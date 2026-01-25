Å sove med lyset på: hvorfor hjertet ikke liker det

I barndommen tilbringer vi nettene våre i lyset fra en nattlampe, og noen ganger fortsetter dette trøstende ritualet inn i voksenlivet. Dette lille omgivelseslyset beroliger oss og hindrer oss i å forveksle kleshaugen på stolen med en innbruddstyv. Mens noen mennesker trenger totalt mørke for å sovne, foretrekker andre å se omgivelsene sine. Likevel er det en dårlig vane for hjertet å sove med lyset på.

Å sove med lyset på er ikke bra for hjertet.

Når du er barn og fortsatt tror på monsteret i skapet, ber du om et lite nattlys. Eller du ber moren din om å la lyset i gangen være på til du sovner. Selv om foreldrene dine stadig sa til deg: «Dette er ikke Versailles», ga de deg dette privilegiet når natten falt på. Som voksen beholder du noen ganger denne vanen, og ikke bare ved spesielle anledninger når det krever overmenneskelig styrke å slå av lysbryteren. Nattlysene dine holder seg på fra leggetid til du står opp, og de er liksom et sikkerhetsteppe. De lindrer frykten din og gir deg en følelse av kontroll over omgivelsene dine.

Men her er de dårlige nyhetene: Hjertene våre er uenige og lider i stillhet av denne nattlige vanen. Vi føler kanskje ikke at vi skader dem, og hører dem heller ikke rope om hjelp, men i det lange løp kan denne vanen få dramatiske konsekvenser. Dette er konklusjonen i en studie utført av forskere ved Flinders University. For å gjennomføre forskningen sin fulgte de nesten 90 000 voksne i ti år. Deltakerne, hvorav de fleste var i sekstiårene, hadde radikalt forskjellige søvnvaner. De som sov med lyset på hadde 42 % høyere risiko for å få hjerteinfarkt.

«Denne koblingen har vist seg å være konsistent, uavhengig av fysisk aktivitetsnivå, kosthold, røyking eller genetisk predisposisjon for hjertesykdom», forklarer StudyFinds . Om dette lyset kommer fra en TV-skjerm, en dempet lampe eller et LED-panel, spiller intensiteten ingen rolle. Dette lyset, som lindrer vår psykiske nød, forverrer samtidig hjerte- og karsykdommer.

Lys forvirrer kroppen og hindrer den i å reparere seg selv.

Det er ingen tilfeldighet at eksperter anbefaler å slå av skjermene en time før leggetid. Kunstig lys, enten det er blått, hvitt, gult eller Barbie-rosa, lurer kroppen og holder den i en våken tilstand. Forskere er enige om dette punktet: lys, uansett hvor beroligende det måtte være, er et forstyrrende element. Det forstyrrer melatoninsekresjonen og forstyrrer døgnrytmen, den indre klokken som synkroniserer kroppen med dag-natt-syklusen. Og bare én liten feil i mekanismen er nok til å påvirke hele kroppen.

Nervesystemet forblir svært aktivt, hjertefrekvensen øker, og stresshormonene stiger. Dette forklarer noen ganger de svært ubehagelige hjertebankene når man våkner, ofte tilskrevet et stygt mareritt. «I det lange løp lurer det å bo i et kunstig lyst miljø kroppen og setter den i en tilstand av kronisk beredskap, noe som hindrer den i å hvile og reparere seg selv ordentlig», forklarer Business Standard . Et annet funn i studien, og et betydelig et, er at kvinner er i frontlinjen og lider hardere av effektene av dette nattelyset. Begrepet «lysforurensning» har aldri vært mer nøyaktig.

Gode vaner for å beskytte hjertet ditt mens du sover

Hjertet, som bokstavelig talt er motoren vår, blir allerede utsatt for betydelig belastning daglig med stress, så det er ikke snakk om å mishandle det mens man sover, det eneste øyeblikket med hvile som er tilgjengelig. Det er lurt å slå av alle lysene og om nødvendig dekke til eventuelle glødende deler av ruteren eller TV-en. Snu også telefonen med forsiden ned mot møblene (ja, det betyr noe). Invester i blendingsgardiner hvis lyset utenfra kommer inn gjennom vinduene. Her er noen andre tips for å ta vare på ditt allerede overarbeidede hjerte:

Oppretthold en behagelig romtemperatur. Mellom 18 og 20 °C er ideelt for å fremme god søvn og unngå hjertestress.

Innta en passende sovestilling. På ryggen eller venstre side for å lette blodsirkulasjonen og redusere trykket på hjertet.

Begrens inntaket av sentralstimulerende midler før leggetid. Kaffe, te, alkohol eller tunge måltider kan øke hjertefrekvensen og blodtrykket.

Håndtering av stress og angst. Pusteøvelser, meditasjon eller stille lesing før leggetid reduserer hjertebank om natten.

Å opprettholde en regelmessig rutine. Å legge seg og stå opp til faste tider stabiliserer døgnrytmen og støtter hjertehelsen.

Se etter varseltegn. Hjertebank, kortpustethet eller brystsmerter om natten bør føre til et legebesøk.

Å sove med lyset på kan virke harmløst, men sett innvendig er det ikke så uskyldig som det ser ut til. Målet er imidlertid ikke å lide av søvnløshet, så hvis lys virkelig er en kilde til velvære, velg røde nattlys.