Den første «mannlige spiralen» kan snart revolusjonere prevensjon

Hva om prevensjon endelig ble et virkelig delt ansvar? I Lille jobber et team av forskere for tiden med «STEOM», presentert som «verdens første mannlige spiral». Denne hormonfrie, reversible spiralen settes inn på få minutter, og kan godt endre måten heterofile par forholder seg til prevensjon på i årene som kommer.

Hvordan fungerer egentlig en "mannlig spiral"?

«STEOM»-innretningen fungerer etter et mekanisk prinsipp som ligner på en kvinnespiral: den hindrer sædceller i å passere gjennom uten å endre hormoner eller permanent blokkere fruktbarheten. Innretningen settes inn under en mindre prosedyre utført under lokalbedøvelse. Operasjonen varer omtrent femten minutter og krever et lite snitt i pungen. Ifølge legene bak prosjektet er det ikke nødvendig med sting eller omfattende bandasjer.

Innsatsen er designet for å sitte på plass i tre år, og kan deretter fjernes eller erstattes av en trent fagperson. Målet er klart: å tilby en enkel, ikke-hormonell, reversibel prevensjonsmetode for menn.

En oppfinnelse født av et behov for nye alternativer

Prosjektet ble initiert av androlog Julie Prasivoravong , som ønsket å utvide prevensjonsmulighetene som er tilgjengelige for menn. For tiden er alternativene for menn fortsatt begrensede: kondom, såkalte «naturlige» metoder, eller vasektomi, som ofte oppfattes som permanent til tross for at det noen ganger er reversibelt.

«STEOM» ble derfor unnfanget som et mer fleksibelt alternativ. Prosjektet ledes av Lille universitetssykehus, i samarbeid med Universitetet i Liège og flere forskere som spesialiserer seg på medisinsk teknologi. Ideen får allerede fotfeste fordi den tar opp et spørsmål som i økende grad er aktuelt i diskusjoner rundt prevensjon: hvorfor faller denne byrden fortsatt primært på kvinner?

Kliniske studier er planlagt for de kommende årene.

Prekliniske studier startet i mai 2026 ved Universitetet i Liège. Hvis resultatene anses som tilfredsstillende, bør kliniske studier deretter gjennomføres på rundt hundre frivillige i Frankrike og Belgia.

Før den kan markedsføres, må enheten gjennom en rekke regulatoriske hindringer. «STEOM» tilhører en strengt regulert kategori medisinsk utstyr, med spesielt strenge sikkerhetskrav. Som et resultat vil det sannsynligvis ta mellom 7 og 10 år før den potensielt når markedet.

Prevensjon brukes fortsatt i stor grad av kvinner

Ankomsten av «STEOM» vekker også oppsikt i en velkjent debatt: debatten om å dele prevensjonsbyrden . Selv i dag er de fleste prevensjonsmetoder som brukes avhengige av kvinnekroppen. P-piller, hormonspiral, implantat eller plaster innebærer ofte betydelige fysiske, mentale eller hormonelle begrensninger.

Samtidig velger stadig flere menn vasektomi. I Frankrike har antallet prosedyrer økt kraftig de siste årene, et tegn på at en del av den mannlige befolkningen ønsker å bruke prevensjon mer. «STEOM» kan derfor representere et nytt skritt i denne trenden.

En detalj som allerede skaper debatt

På sosiale medier dukker ett poeng stadig opp i diskusjonene: mange kvinner påpeker hvor slående det er å se fremveksten av såkalt mannlig prevensjon som er spesielt utviklet for å være «hormonfri», mens kvinner har brukt hormonelle prevensjonsmidler i flere tiår, noen ganger med betydelige bivirkninger. Vektøkning, migrene, redusert libido, tretthet eller emosjonelle svingninger: mange kvinner deler jevnlig sine vanskelige erfaringer med visse hormonelle metoder.

For noen nettkommentatorer fremhever denne kontrasten en historisk forskjell i hvordan medisin har tilnærmet seg prevensjon basert på kjønn. Andre påpeker imidlertid at det å utvide prevensjonsmulighetene for menn fortsatt er et positivt skritt fremover, spesielt hvis det fører til en bedre fordeling av prevensjonsansvaret innenfor par.

Kort sagt, med «STEOM» går mannlig prevensjon inn i en ny refleksjonsfase. Og utover medisinsk innovasjon åpner dette prosjektet først og fremst døren for en bredere samtale om delt ansvar, å lytte til kroppen og mangfoldet av prevensjonsvalg.