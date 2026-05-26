Denne ofte kritiserte vanen er faktisk en form for meditasjon.

På en kaféterrasse, på t-banen eller fra en benk praktiserer vi stadig denne kunsten. Når vi ikke er limt til telefonene våre, har vi en rampete glede av å observere de fremmede som spaserer forbi oss med hastige skritt. Vi finner til og med opp liv for dem, forestiller oss deres daglige rutiner eller gjetter på yrkene deres. Fra et utenforstående perspektiv kan denne enkle tidsfordriv virke som malplassert fordømmelse eller sladder. Likevel har denne kontemplative aktiviteten, ofte assosiert med alderdom eller de mest beryktede fiktive skurkene, noe veldig beroligende ved seg.

Å observere mennesker er like gunstig som en yogaøkt.

Noen ganger river vi blikket vekk fra telefonene for å gjenopprette kontakten med virkeligheten rundt oss. Enten vi venter på neste tog på perrongen eller nipper til en matcha latte i en travel gate, ser vi filmen utfolde seg foran oss, og noen ganger trenger vi nesten en boks med popcorn til å ledsage dette spesielt hyggelige ritualet. Å observere folk som James Bond bak solbrillene hans er en universell tidsfordriv som praktiseres i hvert eneste ledige øyeblikk.

Det er et firedimensjonalt skue som lett kan konkurrere med de tvilsomme videoene på TikTok og det virtuelle innholdet man møter mens man scroller. Under denne inspeksjonen av rekreasjonsområder ser vi forelsket par som holder hender, vennegjenger på sykler hvis klaprende vesker hinter til en kveld ute med alkohol, og forretningsmenn i dress som leser forretningsplaner fra sykkelsetene sine. Vi føler et stikk av sympati for en kvinne på alder med bestemoren vår som mater en flokk med duer og smiler tåpelig ved synet av en liten jente med pene musefletter som blåser på løvetann av all sin kraft.

De som blir observert i øyekroken føler det som om de blir gransket fra topp til tå og forestiller seg spontant en sladderstund som i tenåringsfilmer. Likevel er ikke denne aktiviteten, som eldre er de beste ambassadørene for, alltid ledsaget av hvisking eller hånlig latter. Det er et øyeblikk med å gi slipp, hvor hjernen virkelig slår seg av. «Å observere folk er som å meditere med øynene åpne», sier Dr. Stephanie Steele-Wren, en klinisk psykolog, i et intervju med Bustle . Hun fortsetter: «Du setter ingen forventninger; du ser bare verden gå forbi.»

Hvordan kan vi gjøre denne enkle gesten om til en ekte velværeaktivitet?

Å se på folk fra et komfortabelt sete, en vaklevoren stol eller et nyklippet gresstrå er en undervurdert spirituell praksis. Det er ikke nødvendig å sitte i lotusstilling på en skummatte eller trekke seg tilbake til et tibetansk kloster for å oppleve ro. Dette ritualet, som ikke krever noen andre ferdigheter enn å stilne tankene, er praktisk talt automatisk. Selv om det ikke finnes noen riktige eller gale måter å observere forbipasserende på i løpet av en lunsjpause eller en søndagstur, er det fortsatt mulig å optimalisere denne mentale spaserturen.

Eksperten gir noen tips for å forvandle dette vanlige øyeblikket til et gjenopprettende mellomspill, en tid for refleksjon. Først anbefaler hun å slå seg ned på et komfortabelt sted med et bredt synsfelt: en kafé med inngang mot gaten, en benk ved inngangen til en park eller disken på en restaurant. Det må være nok distraksjon til å hindre at du blir overveldet av påtrengende tanker. Ha telefonen i vesken for å fokusere på nåtiden.

Ta deg tid til å fordype deg i omgivelsene dine. Bevegelser, blikk, holdninger eller til og med tempoet folk beveger seg i kan bli enkle oppmerksomhetspunkter. Ideen er ikke å tolke eller trekke konklusjoner, men snarere å ønske det du oppfatter velkommen med nysgjerrighet og en lett berøring. I stedet for å dømme kvinnen som går som om hun er i The Devil Wears Prada eller mannen i haremsbukser som desperat leter etter en sigarett, bare observer. «I stedet for å tvinge deg selv til å 'tømme tankene', lar du verden rundt deg utøve sin magi. Da er alt du trenger å gjøre å lene deg tilbake og observere», forklarer eksperten.

For å bevise at meditasjon kan ta forskjellige former

I den populære forestillingsevnen reduseres meditasjon ofte til å sitte i lotusstilling på en skummatte mens man inhalerer røkelse og lytter til tibetanske syngeskåler. Likevel kommer ikke ro bare fra en spilleliste med tittelen «Stormende regn» eller en holdning som demonstrerer fleksibilitet. Mens ordet «meditasjon» på sosiale medier fremkaller bilder av kvinner som bøyer seg for solen, stimulerer chakraene sine og strekker seg som tyggegummi, finnes det i virkeligheten dusinvis av måter å finne indre fred på. Og det involverer ikke nødvendigvis zenfontener, Buddha-statuer og lyden av klokkespill.

«Mange forbinder meditasjon med å sitte stille på gulvet i noen timer, slik buddhistmunker gjør», legger Steele-Wren til. «Men det er bare én form for meditasjon blant mange», beroliger hun. Å observere mennesker passer perfekt inn i denne velværetilnærmingen. Denne tidsfordriven, som fyller pensjonistenes monotone dager og ble lært oss av Gossip Girl, er beslektet med passiv meditasjon.

I en verden mettet med varsler, innhold og konstante krav, blir det å se opp nesten en handling av mild motstand. Å observere andre er også, indirekte, en måte å gjenopprette kontakten med seg selv: med sin egen rytme, sin evne til oppmerksomhet, sin måte å oppleve verden uten digitale filtre. Det er i denne gesten en slags diskret, nesten usynlig, men likevel veldig reell jording. Når man betrakter insekter i naturen eller ser på mennesker som lever livene sine, er det en følelse av ro overalt.